يوتيوب تنافس تيك توك عبر شراكة موسعة مع شوبيفاي

تضع يوتيوب نفسها في مواجهة الشعبية المتزايدة لمتجر تيك توك من خلال منح تجار التجزئة في شوبيفاي خيارات بيع إضافية.

وتعمل منصة الوسائط الاجتماعية الموجهة للفيديو، التي عقدت شراكة مع شركة التجارة الإلكترونية الكندية شوبيفاي في عام 2022 للسماح لتجار التجزئة في شوبيفاي ببيع مجموعتهم الكاملة من المنتجات عبر منصتها، على توسيع نطاق التعاون.

ويمكن الآن لجميع الأعضاء المؤهلين في مبادرات Shopify Plus و Shopify Advanced في الولايات المتحدة الاشتراك في برنامج التسويق بالعمولة عبر YouTube Shopping من خلال تطبيق Google & YouTube عبر شوبيفاي.

ويتيح هذا لمنشئي يوتيوب عرض المنتجات من بائعي شوبيفاي على نطاق واسع في مقاطع الفيديو.

ويمكن لتجار التجزئة في شوبيفاي المشاركين إدارة أنشطة برنامج التسويق بالعمولة عبر YouTube Shopping وعرض التحليلات والمحتوى والمنتجات من مركز جوجل للتجار.

وقالت يوتيوب: “يسعدنا إعلان هذه التحديثات عبر YouTube Shopping في الوقت الذي نواصل فيه السماح للتجار والمبدعين بالتعاون بطريقة فعالة وبناء أعمال مزدهرة”.

ويُعد أحد المحركات الرئيسية لقرار يوتيوب بإطلاق هذا الجهد المشترك الجديد مع شوبيفاي هو الارتفاع الحاد لمنصة التواصل الاجتماعي القائمة على الفيديو المنافسة تيك توك، التي قدمت عرضًا قويًا للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة من خلال TikTok Shop منذ شهر سبتمبر 2023.

ويجلب TikTok Shop مقاطع الفيديو والبث المباشر القابل للتسوق مباشرةً إلى خلاصات For You للمستخدم في جميع أنحاء البلاد، مع حصول التجار والعلامات التجارية ومنشئي المحتوى على أدوات البيع المتضمنة برنامج التسويق بالعمولة لصناع المحتوى من أجل عرض منتجات من بائعين محددين.

وتدعم البيانات شعبية تيك توك لدى المستهلكين الأمريكيين. ويشير استطلاع حديث من Omnisend إلى أن ثلث الأمريكيين تسوقوا عبر TikTok Shop منذ شهر سبتمبر 2023.

واحتلت يوتيوب المرتبة الأولى من بين أكثر المنصات استخدامًا بين المراهقين الأمريكيين للعام الثاني على التوالي في أحدث استطلاع سنوي أجراه مركز بيو للأبحاث للمراهقين الأمريكيين، في حين احتلت تيك توك المرتبة الثانية.

وتشير الشراكة الموسعة بين يوتيوب وشوبيفاي والتحسينات التي أدخلت على برنامج التسويق بالعمولة إلى خطوة إستراتيجية لتقليص الزخم الذي اكتسبه TikTok Shop سابقًا.

ومن خلال الاستفادة من آلاف منصات التسوق الحالية وتقديم أدوات إضافية للمبدعين، فإن يوتيوب تمنح التجارة الإلكترونية وسيلة لتنويع إستراتيجية الفيديو والاستفادة من جمهورها الضخم المنخرط دون الاعتماد فقط على TikTok Shop.

وقدمت يوتيوب ملحقًا جديدًا لمتصفح كروم لصناع المحتوى في الولايات المتحدة في برنامج التسويق بالعمولة عبر YouTube Shopping لتوفير المنتجات أثناء تصفح موقع العلامة التجارية أو بائع التجزئة.

ويمكن لصناع المحتوى معرفة المبلغ الذي سيكسبونه من وضع علامة على المنتج في مقاطع فيديو يوتيوب دون مغادرة الموقع.