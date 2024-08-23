موظفو DeepMind يحتجون على عقود جوجل مع جهات عسكرية

وقّع موظفو DeepMind، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، رسالةً يدعون فيها الشركة إلى إنهاء العقود مع المنظمات العسكرية، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة تايم الأمريكية.

وصيغت الوثيقة في شهر مايو الماضي، ووقّعها نحو 200 موظف داخل الشركة، وهو ما يشكّل نحو 5% من إجمالي قوتها العاملة.

وتؤكد الرسالة أن التعاون مع المؤسسات العسكرية يتعارض مع المبادئ التي وضعتها الشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي بنحو أخلاقي. وجاءت الرسالة في وقتٍ بدأت فيه المخاوف تتزايد داخل الشركة من بيع تقنياتها للجهات العسكرية عبر عقود مع خدمات جوجل السحابية.

ووفقًا لما ذكرته مجلة تايم، فإن عقود جوجل مع الجيش الأمريكي والإسرائيلي تتضمن الوصول إلى خدماتها السحابية، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها DeepMind.

ولم تركّز الرسالة على أي جهة عسكرية بعينها، وشدّد الموقِّعون على أن القضية “لا تتعلق بالجوانب الجيوسياسية لأي نزاع معين”، وفقًا لما جاء في الرسالة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركتي جوجل وأمازون تزوّدان الحكومة الإسرائيلية بتقنيات متطوّرة من خلال شراكة تُعرف باسم “مشروع نيمبوس”.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه؛ فقد طردت جوجل سابقًا هذا العام عشرات الموظفين الذين عارضوا استخدام تقنيتها لدعم أهداف عسكرية في إسرائيل.

وورد في الرسالة: “أي تورط في الصناعات العسكرية وتصنيع الأسلحة يؤثر في موقفنا كقادة في الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول، ويتعارض مع مهمتنا ومبادئنا المعلنة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وتطالب الرسالة قادة DeepMind بمنع وصول الجهات العسكرية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتأسيس هيئة داخلية جديدة لضمان عدم استخدام تلك التقنيات لأغراض عسكرية مستقبلًا.

ووفقًا لأربعة موظفين لم يُفصحوا عن هويتهم، فإن جوجل لم تقدّم ردًا ملموسًا على الرسالة حتى الآن، وصرّح أحدهم: “لم نتلقَ أي استجابة ذات معنى من القيادة، ونشعر بإحباط متزايد”.

وردّت جوجل رسميًا على التقرير الأخير قائلةً إنها تلتزم بمبادئها في تطوير الذكاء الاصطناعي، وأكدت أن عقدها مع الحكومة الإسرائيلية “لا يشمل مهام حساسة أو متعلقة بالأسلحة أو خدمات الاستخبارات”.

ومع ذلك، فإن شراكة جوجل مع الحكومة الإسرائيلية ما زالت تتعرض لانتقادات واسعة النطاق.

وكانت جوجل قد استحوذت على شركة DeepMind في عام 2014، مع تعهّد بعدم استخدام تقنياتها لأغراض عسكرية أو في عمليات المراقبة، ويُنسب الفضل إلى DeepMind في تطوير الكثير من التقنيات التي ساعدت جوجل في الوصول إلى مكانة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي.