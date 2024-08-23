مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 3 و Galaxy Watch Ultra

أعلنت جوجل الأسبوع الماضي مجموعة من الأجهزة الجديدة ومنها: الجيل الثالث من ساعتها الذكية Pixel Watch 3 التي تتنافس مع ساعات أندرويد المميزة وأحدثها ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra.

كلتا الساعتين تمتازان بتصاميم أنيقة وتحتويان على مجموعة واسعة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وهما من الخيارات الأساسية التي عليك التفكير فيها إذا كنت ترغب في شراء ساعة أندرويد جديدة.

ولتتمكن من اختيار الطراز المناسب لك سنوضح فيما يلي الفروق الرئيسية بين كلتا الساعتين:

1- تتضمن كل ساعة مزايا حصرية لمستخدمي الهواتف التابعة للشركة نفسها:

مع أن كلتا الساعتين تعملان بنظام تشغيل الساعات الذكية WearOS 5 فإن كل واحدة منهما تعمل بنحو أفضل مع الأجهزة التابعة لمنظومتها.

إذ تعمل ساعة 3 Pixel Watch بنحو أفضل عند إقرانها بهاتف Pixel وأجهزة المنزل الذكية من جوجل، وقد أشارت جوجل إلى إمكانية استخدام ساعتها الذكية للتحقق من تسجيلات كاميرات المنزل الذكية Nest Cam وأقفال Doorbell، وتتيح لك Pixel Watch 3 أيضًا التحكم في كاميرا هاتف Pixel الخاص بك.

وبالمثل، تتضمن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch Ultra بعض المزايا الحصرية لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي، فهي تدعم إيماءة النقر المزدوج للإجراءات السريعة التي تعمل مع هواتف جالاكسي المتوافقة، وباستخدام هذه الإيماءة، يمكنك التقاط الصور أو الرد على المكالمات أو إيقاف الإنذارات دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المزايا الصحية الحصرية لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي، مثل: تتبع مستويات الأكسجين في الدم وبعض المزايا الأخرى.

2- يمكن لساعة Pixel Watch 3 اكتشاف فقدان النبض:

تُعد Pixel Watch 3 أول ساعة ذكية تتميز بقدرتها على اكتشاف فقدان النبض بدعم من الذكاء الاصطناعي، إذ تستخدم هذه الساعة مستشعر معدل ضربات القلب المتعدد المسارات لتحديد أوقات انخفاض سرعة ضربات القلب، وإذا اكتشفت فقدان النبض، فستنشط أجهزة استشعار إضافية وتبدأ بالعد التنازلي لمدة تبلغ 20 ثانية وإذا لم تكتشف أي حركة خلال هذه المدة، فستتصل Pixel Watch 3 بخدمات الطوارئ تلقائيًا.

ليس ذلك وحسب، بل تحتوي Pixel Watch 3 أيضًا على مزايا أمان إضافية مثل: اكتشاف السقوط (Fall Detection) و Emergency Sharing التي تشارك موقعك مع جهات اتصال محددة.

ومع أن ساعة Galaxy Watch Ultra تفتقد إلى مزية اكتشاف فقدان النبض، فإنها مزودة بمزايا أمان أخرى، مثل: صفارة الإنذار القوية التي يمكن تنشيطها عند الضغط على زر الإجراءات السريعة لمدة خمس ثوانٍ، وهناك أيضًا مزية SOS التي تكتشف السقوط وتوفر وصولًا فوريًا إلى معلوماتك الطبية.

3- تتصل Galaxy Watch Ultra بتطبيق صحي مجاني تمامًا:

كلتا الساعتين تأتيان مع تطبيقات لعرض جميع بياناتك التي تجمعها كل ساعة؛ إذ ترتبط ساعة Pixel Watch 3 بتطبيق Fitbit ومع أنه مجاني للاستخدام ويوفر نظرة عامة على بياناتك الصحية، فإنه يوفر خطة اختيارية مأجورة تُسمى Fitbit Premium تقدم تحليلات مفصلة للبيانات وبعض المزايا الإضافية.

وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فتدعم تطبيق Samsung Health المجاني تمامًا للاستخدام. ومثل تطبيق Fitbit، يمكنك استخدام تطبيق Samsung Health لتتبع البيانات مثل: الخطوات ومعدل ضربات القلب والنوم.

4- تتوفر Google Pixel Watch 3 بحجمين:

تتوفر Pixel Watch 3 بحجمين هما: 41 ملم و 45 ملم. وكلا الطرازين مزودان بشاشات Actua تمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع. كما تمتاز ساعة Pixel Watch 3 التي تأتي بمقاس قدره 45 ملم بشاشة أكبر بنسبة قدرها 40% مقارنة بشاشة Pixel Watch 2.

وأما Galaxy Watch Ultra فتتوفر بحجم واحد فقط يبلغ 47 ملم، وتمتاز بشاشة Super AMOLED بمقاس قدره 1.5 بوصة ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع مثل ساعة جوجل.

5- تدعم ساعة جوجل تقنية الاتصال الفائق العرض:

تدعم ساعة جوجل الذكية الجديدة تقنية الاتصال الفائق العرض UWB؛ مما يتيح لك فتح هاتف Pixel الخاص بك بتمريرة سريعة في أثناء ارتداء ساعتك، كما تتيح هذه التقنية أيضًا تتبع موقع ساعة Pixel Watch 3 عبر خدمة Google Find My Device.

بالمقارنة، لا تدعم Galaxy Watch Ultra تقنية الاتصال الفائق العرض UWB، لكنها تدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) لعمليات الدفع اللاتلامسية عبر خدمة Samsung Pay.

6- تُباع ساعة جوجل بسعر أرخص من سعر ساعة سامسونج:

تتوفر Pixel Watch 3 حاليًا للطلب الأولي بسعر يبدأ من 350 دولارًا، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فتُباع بسعر قدره 650 دولارًا.