مايكروسوفت تلحق الضرر بأنظمة التشغيل المزدوجة

ألحق أحدث تحديث أمني شهري من مايكروسوفت الضرر بأنظمة التشغيل المزدوجة ويندوز ولينكس.

وأصدرت شركة البرمجيات العملاقة تصحيحًا أمنيًا في الأسبوع الماضي لإصلاح ثغرة أمنية عمرها عامان في محمّل الإقلاع المفتوح المصدر GRUB الذي تستخدمه الكثير من أجهزة لينكس.

واكتشفت الثغرة الأمنية CVE-2022-2601 في عام 2022، مع أن مايكروسوفت انتظرت عامين لإصلاحها لأسباب غير واضحة.

ولم يكن من المفترض أن يصل تصحيح مايكروسوفت إلى أجهزة الإقلاع المزدوج، مع أنه وصل إلى مجموعة كبيرة من تلك الأجهزة، وهو يمنع إقلاع توزيعات لينكس بطريقة صحيحة.

وأفادت التقارير بأن مجموعة كبيرة من مستخدمي الإقلاع المزدوج يواجهون رسائل توضح انتهاك سياسة الأمان، إلى جانب رسائل تفيد بحدوث خطأ خطير.

وتوجد تقارير عن المشكلات عبر ريديت ومنتديات أوبونتو وأماكن أخرى. وتأثرت جميع التوزيعات، ويشمل ذلك أوبونتو وديبيان ولينكس مينت، بتصحيح مايكروسوفت.

وكان من المفترض أن يعمل التحديث على إصلاح ثغرة تسمح للمتسللين بتجاوز الإقلاع الآمن Secure Boot، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في ويندوز وتوزيعات لينكس لضمان عدم تحميل البرامج الثابتة الضارة عبر الأجهزة أثناء الإقلاع.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تطرح تحديث Secure Boot Advanced Targeting لحظر محملات إقلاع لينكس المعرضة للخطر التي قد يكون لها تأثير في أمان ويندوز، مع أن التحديث لن يُطبق على أنظمة الإقلاع المزدوج مع كل من ويندوز ولينكس، لذلك لا ينبغي أن يؤثر في هذه الأنظمة.

ولم تعلق مايكروسوفت على المشكلات التي تسبب فيها تحديثها، مع أن هناك حلًا بديلًا لمستخدمي أوبونتو يتضمن تعطيل الإقلاع الآمن Secure Boot على مستوى نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS ومن ثم تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم أوبونتو وفتح محطة طرفية لحذف سياسة Secure Boot Advanced Targeting من مايكروسوفت.

وتستخدم مايكروسوفت الإقلاع الآمن Secure Boot في ويندوز منذ سنوات، وقد جعلت من استخدام هذه التقنية لحماية نظام التشغيل ويندوز 11 من برامج التجسس الجذرية في نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS متطلبًا أساسيًا.

ووجد الباحثون الكثير من الثغرات في الإقلاع الآمن Secure Boot على مر السنين، واكتشف سابقًا أن الإقلاع الآمن Secure Boot معطل كليًا عبر مجموعة كبيرة من أجهزة الحواسيب.