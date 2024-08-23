مايكروسوفت تؤكد إعادة إطلاق ميزة Recall

أكدّت مايكروسوفت أن ميزة “الاستدعاء Recall” ستكون متاحة لأعضاء برنامج ويندوز التجريبي Windows Insider في أكتوبر المقبل، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان رسمي.

وقالت الشركة إنها عدّلت نهج إطلاق تلك الميزة مستفيدةً من ردود فعل المستخدمين على النسخة التجريبية منها، وأضافت: “يبقى الأمان على رأس أولوياتنا، وسننشر لاحقًا المزيد من التفاصيل عند توفر الميزة في أكتوبر”.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت تأجيل إطلاق ميزة “Recall” المثيرة للجدل التي كانت مخصصة لأجهزة الحاسوب المتطورة بنظام ويندوز 11 ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس”.

وكان من المقرر إطلاق هذه الميزة في يونيو الماضي، ولكن مايكروسوفت قررت سحبها مباشرة قبل موعد الإطلاق بعد انتقادات واسعة.

وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث، وقد جعلتها الشركة خيارًا اختياريًا في الأجهزة المدعومة قبل أن تقرر إيقاف إطلاقها للمراجعة استجابةً لمخاوف المستخدمين المتعلقة بالأمان والخصوصية.

وبالإضافة إلى تحسين الجوانب الأمنية لتلك الميزة، تعمل مايكروسوفت على تصميم جديد للواجهة الرئيسية لميزة Recall، إلى جانب تحسينات في التكامل مع مساعد كوبايلوت.

ومن المحتمل أن تظهر المزيد من خيارات Recall الجديدة في النسخ التجريبية القادمة من Windows 11 مع إعادة إطلاق الميزة للتجربة في أكتوبر، ويُتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن تتوفر ميزة Recall بنحو رسمي لكافة الأجهزة ضمن مبادرة “كوبايلوت بلس”.