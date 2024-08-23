حدث آبل القادم.. إليك أبرز الأجهزة المُتوقع إعلانها غير هواتف iPhone 16

ستعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي لإعلان هواتف آيفون الجديدة الشهر المقبل، وتشير بعض الشائعات إلى أن الحدث سيُقام في العاشر من سبتمبر وستُعلن آبل خلاله هواتف iPhone 16 الرائدة الجديدة. ولكن من المُتوقع الكشف عن عدد من الأجهزة الأخرى أيضًا.

إليك أبرز الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث آبل القادم غير هواتف iPhone 16:

1- ساعة Apple Watch Series 10:

من المُتوقع أن تطلق آبل إصدارًا جديدًا من ساعتها الذكية يأتي بتصميم نحيف، ولكن من غير المُتوقع أن يبدو مختلفًا بنحو كبير عن تصاميم الطرز المتوفرة حاليًا وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ.

ومن المُتوقع أيضًا أن تطلق آبل ساعة Watch Series 10 بحجمين هما: 45 ملم، و 49 ملم الذي يطابق حجم ساعة Apple Watch Ultra 2، كما تعمل آبل أيضًا على تطوير مزايا للكشف عن ارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس في أثناء النوم لإضافتها إلى الجيل العاشر من ساعتها الذكية، لكن جورمان يشير إلى أن هذه المزايا قد لا تكون جاهزة للإطلاق في هذا العام. إذ يُقال إن آبل تواجه مشكلات في الموثوقية مع مزية قياس ارتفاع ضغط الدم التي قد تتسبب بتأخير إطلاقها، من ناحية أخرى تعتمد مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم على مراقبة الأكسجين في الدم، وهي مزية أزالتها آبل مؤقتًا من ساعاتها الذكية بسبب مخاوف تتعلق ببراءات الاختراع.

2- ساعة Apple Watch Ultra 3:

أطلقت آبل العام الماضي ساعة Apple Watch Ultra 2 مع تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل الأول، فقد أصبحت الشاشة أكثر سطوعًا بنسبة قدرها 50%، واختارت آبل شريحة S9 التي تمتاز بالسرعة العالية والكفاءة في معالجة المهام، كما أضافت الشركة إيماءة النقر المزدوج للتفاعل مع الساعة دون لمس الشاشة، وحسّنت مساحة التخزين الداخلية، لذلك من المُتوقع أن يأتي الجيل الثالث مع تحسينات طفيفة مقارنةً بالجيل الثاني.

إذ من المُتوقع أن يظل تصميم Apple Watch Ultra 3 دون تغيير كبير. ومع ذلك، يقول مارك جورمان إن Apple Watch Ultra 3 ستتميز بمعالج جديد يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

3- ساعة Apple Watch SE 3:

قد يشهد الجيل الثالث من ساعة Apple Watch SE تغييرات كبيرة وفقًا لتقارير حديثة؛ إذ يشير المحلل David Hsieh إلى أن الطراز الجديد سيضم شاشة كبيرة، وستتوفر Watch SE بأحجام أكبر قليلًا من أحجام الطرز السابقة؛ إذ يتوقع أن تتوفر هذه الساعة بحجمين هما: 41 ملم و 45 ملم.

من ناحية أخرى، أشار مارك جورمان من بلومبرغ إلى أن آبل قد تستخدم البلاستك الصلب بدلًا من الألمنيوم لهيكل الساعة، ويمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض تكاليف الإنتاج.

4- سماعات AirPods 4:

من المُتوقع إطلاق الجيل الرابع من AirPods إما في سبتمبر أو أكتوبر، وتخطط آبل لتقديم طرازين بأسعار مختلفة، وسيتمتع كلا الطرازين بمظهر جديد يتميز بمنفذ USB-C بدلًا من منفذ Lightning، وسيقان أقصر تشبه سيقان AirPods Pro، وسيتمتعان بجودة صوت محسنة.

من المُتوقع أن يدعم الإصدار الأغلى خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وأن يمتاز بوجود مكبر صوت في علبة الشحن لتسهيل تتبع موقع السماعات عبر خدمة Find My.

ومن المُتوقع أيضّا أن تعمل سماعات AirPods القادمة بشريحة H2 مثل الجيل الثاني من AirPods Pro. وتمتاز هذه الشريحة بسرعة الاتصال والكفاءة المحسنة في استهلاك الطاقة التي يمكن أن تحسن عمر البطارية.

5- سماعات AirPods Max 2:

أطلقت آبل الجيل الأول من سماعات AirPods Max في ديسمبر 2020. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، بدأت الشائعات تظهر عن الجيل الجديد المُتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وقد تعلن آبل الجيل الثاني من AirPods Max في حدثها القادم في سبتمبر.

من التغييرات الأساسية المُتوقعة في الجيل الجديد من سماعات AirPods Max استبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C، ومن المتوقع أن تطلق آبل سماعات AirPods Max الجديدة بألوان جديدة، وأن تعمل هذه السماعات بشريحة H2 التي تمتاز بقدرتها على تحسين جودة الصوت وتحسين عمر البطارية.