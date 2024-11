جوجل تطلق ميزة Prompt Gallery في AI Studio

كشفت جوجل عن ميزة جديدة تسمى Prompt Gallery في منصة AI Studio، مما يعزز مجموعة الأدوات المتاحة للمطورين الذين يعملون مع واجهة برمجة تطبيقات Gemini.

وتُعد هذه الإضافة، التي أعلنها لوجان كيلباتريك عبر إكس، خطوة إستراتيجية من جانب عملاقة البحث لتوسيع إمكانية الوصول إلى بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي ووظائفها.

وقال كيلباتريك: “أضفنا معرضًا جديدًا للمطالبات الأصلية في استوديو الذكاء الاصطناعي. اختبر السياق الطويل، والمتعدد الوسائط (الصورة والفيديو والصوت)، والمخرجات المنظمة”.

وتقدم Prompt Gallery مجموعة متنوعة من المطالبات المعدة سابقًا والمصممة لعرض قدرات نماذج Gemini.

وتغطي هذه المطالبات مجموعة واسعة من الاستخدامات، من الأدوات العملية إلى التمارين الإبداعية.

وتتضمن الأمثلة البارزة ما يلي:

ويوضح هذا التنوع تنوع واجهة برمجة تطبيقات Gemini، التي تلبي المهام التقنية، مثل اختبار التعليمات البرمجية وتحليل تعقيد الوقت، بالإضافة إلى المساعي الإبداعية، مثل إنشاء الوصفات من الصور.

ولاحظ مراقبو الصناعة بسرعة التأثير المحتمل لهذا التحديث. وقال أحد مستخدمي إكس: “AI Studio يحتوي الآن على ميزة Prompt Gallery. أشعر أن AI Studio من جوجل سيصبح أكثر قابلية للاستخدام من Gemini قريبًا”.

ويأتي توسيع قدرات AI Studio في وقت حاسم في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن خطوة جوجل تهدف إلى الاستحواذ على حصة كبرى من خلال تقديم منصة شاملة ومجانية للتجريب والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب ميزة Prompt Gallery في AI Studio أهمية خاصة لتسهيلها الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن خلال توفير الوصول المجاني إلى الأدوات التي يمكنها التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة والمتعددة الوسائط، فإن جوجل تخفض حاجز الدخول لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتعيد عملاقة البحث تشكيل مشهد تطوير الذكاء الاصطناعي مع توسيع نطاق نظامها البيئي من خلال تقديم أدوات مجانية ومتقدمة تشمل المساعدة في البرمجية والاستخدامات الإبداعية.

We just shipped a new native prompt gallery in Google AI Studio ✨

Test out long context, native multi-modal (image, video and audio), structured outputs, and more! https://t.co/fBrh6UGKz7 pic.twitter.com/i2ijrIiyAc

— Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) August 22, 2024