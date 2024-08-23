جوجل تطلق تطبيق Essentials الشامل للحواسيب

أعلنت شركة جوجل إطلاق تطبيق جديد للحواسيب المكتبية يحمل اسم “Essentials”، وهو تطبيق يجمع بين مجموعة من خدمات جوجل المختلفة، مثل الرسائل والصور، ويشمل أيضًا روابط لتحميل خدمات أخرى.

وسيكون التطبيق الجديد موجودًا في العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز، إذ سيتوفر التطبيق في أجهزة HP أولًا.

ووفقًا لما ذكرته جوجل، فإن تطبيق Essentials يتيح للمستخدمين “استكشاف العديد من أفضل خدمات جوجل وتثبيتها”، ويمكنهم من خلاله تصفح صور جوجل وإرسال الرسائل واستقبالها عبر تطبيق الرسائل داخل التطبيق.

ومع أن القائمة الكاملة للخدمات التي سيتضمنها التطبيق لم تُعلن بعد، فإن الصور الترويجية التي نشرتها الشركة تُظهر أيقونات لخدمات مثل درايف وجداول البيانات Sheets والمشاركة القريبة Nearby Share ومجموعة خدمات جوجل ون (مع توفير تجربة مجانية لمدة قدرها شهران للمشتركين الجدد).

وستبدأ HP إدراج تطبيق Google Essentials في سلسلة حواسيبها مثل Envy و Pavilion و Omen وغيرها. وتؤكد جوجل أن المستخدم “يتحكم في تجربته” ويمكنه إلغاء تثبيت أي جزء من Essentials أو حتى إزالة التطبيق كاملًا.

ويتضمن التطبيق أيضًا تطبيق “ألعاب جوجل بلاي” الذي يتيح تنزيل ألعاب أندرويد الشهيرة مثل Clash of Clans على الحاسوب، مما يسمح بمواصلة التقدم في الألعاب عبر الأجهزة المختلفة.

وأشارت جوجل إلى أنها تعتزم توسيع نطاق توفر تطبيق Essentials ليشمل الحواسيب الأخرى العاملة بنظام ويندوز في المستقبل.