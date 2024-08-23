تقرير: سناب شات تستعد لإعلان نظارة واقع معزز جديدة

تستعد سناب شات لعرض الجيل الخامس من نظارات Spectacles، التي تُعد بمنزلة النظارة الثانية التي تتمتع بقدرات الواقع المعزز.

وبحسب ما ورد، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان شبيجل، سيكشف عن النظارات في حدث Partner Summit السنوي القادم للشركة في تاريخ 17 سبتمبر في لوس أنجلوس.

وقدمت سناب شات أحدث نظارة واقع معزز في عام 2021. ولم تتوفر النظارة إلا لعدد قليل من المبدعين والمطورين، الذين توصلوا إلى بعض التجارب المثيرة للاهتمام التي جمعت بين عدسات سناب شات وشاشات الواقع المعزز.

ووفقًا للمراجعات التقنية الصادرة في ذلك الوقت، فإن نظارة Spectacles الداعمة للواقع المعزز كانت محدودة إلى حد ما، إذ تمتعت بمجال رؤية ضيق للغاية وعمر بطارية يصل إلى 30 دقيقة فقط.

كما كانت النظارة ضخمة الحجم مقارنةً بالأجيال السابقة من Spectacles التي بدت أشبه بالنظارات الشمسية العادية.

وأدخلت سناب شات بعض التحسينات على التكنولوجيا الأساسية. وتشير التقارير إلى أن أحدث النظارات قد تتمتع بمجال رؤية واسع وعمر بطارية أفضل.

ويبدو أن Spectacles لا تزال تُصنف على أنها جهاز للمطورين أكثر من كونها شيئًا يمكن لأي مستخدم لمنصة سناب شات شراؤه.

وبحسب ما ورد، يكلف تصنيع النظارة آلاف الدولارات، وتخطط سناب شات لصنع أقل من 10000 منها.

ولا تنوي الشركة بيع النظارة التي من المفترض أن تعرضها في الشهر المقبل لأن التكنولوجيا لا تزال غير جاهزة للتبني السائد.

وبدلًا من ذلك، تتجه الشركة إلى تكرار إستراتيجيتها لعام 2021 وتوزيع نموذج Spectacles المحدث هذا على مطورين وشركاء مختارين.

وكان من المتوقع أن خفض التكاليف الأخير قد أثر في قدرة الشركة في تطوير نظارات واقع معزز جديدة.

وأكد شبيجل أن الواقع المعزز لا يزال محورًا أساسيًا للأعمال، مع أنه بدا أن الشركة قد تخسر في هذا الصدد مع بناء ميتا وآبل لنظارات الواقع المعزز، وقد تضطر إلى الانتقال بعيدًا عن بناء أجهزة الواقع المعزز نتيجة لذلك.

وتُعد سناب شات رائدة في مجال تطوير مشاريع الواقع المعزز من خلال نظارات Spectacles التي أطلقتها أول مرة في عام 2016.

ومثل نظارات راي بان من ميتا، فإن الإصدار الاستهلاكي الحالي من Spectacles يتيح للمستخدمين تسجيل الفيديو عبر النظارة، مع أن ذلك لا يتضمن إمكانية تراكب الواقع المعزز حتى الآن، وتعمل سناب شات على ذلك منذ عام 2017 عندما أضافت World Lenses التي تغير المشاهد في الحياة الواقعية.

وتشير المعلومات إلى أن سناب شات لم تتخل كليًا عن طموحاتها في مجال الأجهزة، وكان آخر منتج جديد لها هو طائرة مسيرة لالتقاط الصور الشخصية بقيمة قدرها 250 دولارًا.

وتخلت الشركة عن الطائرة المسيرة بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها في عام 2022، واستدعتها في وقت سابق من هذا العام بعد نشوب حريق في البطارية.