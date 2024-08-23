تقرير: جوجل تشجع المعلنين على استهداف المراهقين

قدم ممثلو جوجل نصائح لمشتري الإعلانات بخصوص كيفية الوصول إلى المراهقين، مع أن الشركة تحظر الإعلانات المستهدفة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بناءً على التركيبة السكانية، وذلك وفقًا لتقرير من مجلة Adweek.

وقال ثلاثة من مشتري الإعلانات إن ممثلي مبيعات الشركة ذكروا أنهم قد يتمكنون من الوصول إلى المراهقين من خلال استهداف مجموعة من المستخدمين “غير المعروفين”، الذين لا تعرف الشركة أعمارهم أو جنسهم أو حالتهم الأبوية أو دخل أسرهم.

وقالت Adweek إنها راجعت أيضًا مستندات مكتوبة تدعم ادعاءات المصادر. وأخبر متحدث باسم جوجل Adweek أن الفئة غير المعروفة قد تشمل المستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم أو الذين أوقفوا استهداف الإعلانات المخصصة.

وتتمثل سياسة جوجل المعلنة في حظر استهداف الإعلانات بناءً على عمر أو جنس أو اهتمامات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ويُعد تقرير Adweek مثالًا آخر على مساعدة جوجل لمشتري الإعلانات في استهداف المراهقين من خلال استخدام فئة المستخدم غير المعروف، بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز سابقًا موقفًا مشابهًا.

وقالت المتحدثة باسم جوجل، جاسيل بوث، في بيان إن الشركة تحظر بشدة الإعلانات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأضافت: “تتخذ جوجل إجراءات إضافية مع ممثلي المبيعات للتحقق من عدم مساعدتهم للوكالات أو المعلنين في محاولة التحايل على سياسة الشركة”.

ويثير هذا السلوك مخاوف بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي يحظر على المنصات جمع المعلومات الشخصية عن الأطفال الذين هم دون سن 13 عامًا.

وتحظر النسخة المحدثة من القانون، التي أقرها مجلس الشيوخ وتنتظر تصويت مجلس النواب، الإعلانات المستهدفة للأطفال الذين هم دون سن 17 عامًا.

وقال أحد المشترين ممن عملوا في وكالة تمثل علامة تجارية ترفيهية كبيرة إن ممثلي جوجل عرضوا الفئة غير المعروفة بصفتها حلًا لاستهداف بعض المراهقين بعد أن هددت العلامة التجارية بنقل إنفاقها إلى ميتا، التي تسمح ببعض الاستهداف للمراهقين.

في حين قال أحد المشترين الآخرين إنه صدم من الطريقة الصريحة التي اقترح بها ممثل جوجل تضمين الفئة غير المعروفة؛ لأنه قال إن المراهقين قد يوجدون في هذه المجموعة.

وقال مشترٍ آخر في إحدى العلامات التجارية إن ممثلي جوجل تواصلوا معه لاقتراح استهداف المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا والذين قد يكون لديهم دخل متاح، عبر الفئة غير المعروفة.