تقرير: آبل تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة إدارتها لمتجر التطبيقات

وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ، تقسم آبل قسم متجر التطبيقات إلى نصفين. وتدير مجموعة من الموظفين متجر التطبيقات، في حين تدير المجموعة الأخرى نهجها تجاه الأسواق البديلة التي بدأت بفتح أبوابها في الاتحاد الأوروبي.

وبصفته جزءًا من هذا التغيير، سيترك نائب رئيس متجر التطبيقات مات فيشر في شهر أكتوبر الشركة بعد أكثر من عقد من الزمان في هذا المنصب.

وكتب فيشر في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبرغ: “بعد 21 عامًا في آبل، اتخذت قرارًا بالابتعاد، وفي الوقت الذي نعيد فيه تنظيم الفريق لإدارة التحديات والفرص الجديدة بطريقة فضلى، فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتسليم الراية إلى قادة بارزين في فريقي”. كما نشر فيشر البريد الإلكتروني عبر لينكدإن.

وسيتولى كارسون أوليفر، المدير الأول لشركة آبل منذ مدة طويلة، إدارة مجموعة متجر التطبيقات، في حين ستقود آن تاي، المديرة المسؤولة عن مزايا متجر التطبيقات، مثل البحث والاكتشاف، الفريق الجديد المسؤول عن الأسواق البديلة. وسيقدم كلا المديرين تقاريرهما إلى رئيس متجر التطبيقات فيل شيلر.

وقررت آبل تقسيم القسم بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية الأوروبية بمطالبة آبل بالسماح بطرق دفع تابعة لجهات خارجية ومتاجر تطبيقات بديلة، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.

وكانت أعمال متجر تطبيقات آبل تحت ضغط من المطورين والجهات التنظيمية على مدار السنوات العديدة الماضية.

وفي وقت سابق من عام 2024، اضطرت الشركة إلى تجديد عملياتها لتتوافق مع القوانين الجديدة من الاتحاد الأوروبي.

وغيرت آبل سابقًا هيكل عمولتها في الاتحاد الأوروبي وفتحت أجهزتها أمام الأسواق الخارجية.

وفي الأسبوع الماضي، عادت لعبة فورتنايت إلى آيفون من خلال إطلاق متجر Epic Games عبر iOS. كما ظهرت متاجر تطبيقات بديلة أخرى، مثل AltStore PAL و Mobivention و Aptoid، عبر أجهزة آيفون في المنطقة.

واشتكى بعض المطورين والاتحاد الأوروبي من أن تغييرات آبل ليست كافية، ولاحظوا أن الشركة، في بعض الحالات، لا تزال تتطلع إلى تحصيل رسوم على التطبيقات والاشتراكات المباعة عبر منصاتها حتى داخل المتاجر الخارجية.

وأدت التغييرات في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التحولات المحتملة في مناطق أخرى، إلى تعريض دور متجر التطبيقات بصفته محرك نمو لشركة آبل للخطر.

وتحقق الشركة نحو 20 مليار دولار من الإيرادات سنويًا بصفتها جزءًا من قطاع خدمات آبل. وأصبحت الخدمات بالغة الأهمية للشركة في السنوات الأخيرة منذ توقف نمو منتجاتها الرئيسية للأجهزة، ويشمل ذلك آيفون.