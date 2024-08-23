بوكو تعلن رسميًا جهازها اللوحي Poco Pad 5G

أعلنت شركة بوكو رسميًا إطلاق جهازها اللوحي الجديد Poco Pad 5G، الذي يُعد ثاني جهاز لوحي تطلقه الشركة، ويتميز عن الإصدار الأول بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي جهاز Poco Pad 5G بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 12.1 إنشات بدقة قدرها +FHD مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 800 شمعة، ودعم تقنية Dolby Vision، وزجاج حماية من نوع غوريلا جلاس 3، كما يأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم لرذاذ الماء.

ويعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 128 و 256 جيجابايت، ويضم بطارية كبيرة سعتها 10,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويعتمد Poco Pad 5G على نظام التشغيل HyperOS المبني على أندرويد 14، وهو نظام يتيح تكاملًا متقدمًا مع أجهزة بوكو وشاومي الأخرى على نطاق واسع. ويضم الجهاز كاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل لكل منهما، كما يحتوي على 4 سماعات خارجية تدعم تقنية Dolby Atmos.

وبالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس 5G، يدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 6 والبلوتوث 5.3.

ويدعم الجهاز مجموعة من الملحقات مثل القلم الذكي Poco Smart Pen ولوحة المفاتيح Poco Keyboard، وهي ملحقات تُباع بنحو منفصل.

ومن المقرر أن تبدأ بوكو طرح الجهاز اللوحي الجديد Poco Pad 5G نهاية شهر أغسطس الجاري بسعر قدره 300 دولار أمريكي تقريبًا، وسيتوفر بلونين، هما الأزرق والأخضر.