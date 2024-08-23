إتش تي سي تفتح عالم الميتافيرس عبر Viverse

أعلنت إتش تي سي، الشركة المصنعة لنظارة الواقع الافتراضي HTC Vive، أن منصة الحوسبة المفتوحة للعوالم الافتراضية Viverse قد طرحت منشئ عالم افتراضي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية.

وتُعد منصة Viverse Create بمنزلة مجموعة من الأدوات التي تمنح المبدعين القدرة على بناء عوالم متعددة اللاعبين تفاعلية وتبادلها مع أي جهاز وفي أي مكان.

ويمكن للمستخدمين تبادل العوالم الافتراضية مع أي جهاز – نظارة واقع افتراضي أو هاتف محمول أو حاسوب ويندوز أو جهاز ماك – بفضل ميزة عدم الحاجة إلى التثبيت عبر المنصات في Viverse Create، مما يسمح لأي شخص بالاستمتاع بالترفيه التفاعلي دون الحاجة إلى جهاز ألعاب.

وقالت إتش تي سي: “ولَّت أيام حبس إبداعاتك في عالمك الافتراضي. من خلال Viverse Create، نمنح المبدعين الأدوات اللازمة لإنشاء أي عالم وتبادله مع الأصدقاء والعائلة لتجربته من خلال رابط واحد بسيط وآمن وقابل للانضمام”.

وأضافت الشركة: “سواء كان الأمر يتعلق بأحداث افتراضية أو أحداث مباشرة أو مباريات متعددة اللاعبين، يمكن للجميع الاستمتاع بـ Viverse Create، مما يثبت أن عالم المتافيرس لم يمت”.

وتوجد طريقتان للبناء في Viverse Create. وتستخدم الطريقة الأولى أداة بناء دون تعليمات برمجية تسمح للمستخدمين بإنشاء عوالم افتراضية بسهولة باستخدام الأصول وملفات الوسائط مباشرة في متصفح الويب عبر الأجهزة.

وتسمح هذه الطريقة بالتكامل السلس مع مكتبة Sketchfab، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى ملايين النماذج مجانًا، ودون خبرة متخصصة في مجال الرسوميات الثلاثية الأبعاد.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الطريقة دعمًا أصليًا لتنسيق VROID VRM، مما يتيح للمستخدمين ذوي المهارات المتقدمة استيراد نماذجهم الحالية واستخدامها بسهولة.

وتستخدم الطريقة الثانية للبناء PlayCanvas، وهي أداة بناء متقدمة على غرار محرك الألعاب تسمح للمستخدمين بإنشاء تجارب تفاعلية مباشرةً في المتصفح. وتنشر PlayCanvas عمليات البناء بسلاسة عبر Viverse ويمكن استخدامها مع تعليمات برمجية أو دون تعليمات برمجية.

وأطلقت إتش تي سي Viverse Create في أعقاب خدمة Polygon Streaming التي أعلنتها الشركة سابقًا والتي تسمح للمؤسسات بجلب نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية عالية الدقة إلى سير العمل عبر مجموعة من الأجهزة، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والمكتبية أو نظارات الواقع الممتد.