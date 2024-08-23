أدوبي تحرز تقدمًا في عالم تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

تطلق أدوبي روتينيًا مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي في برامجها، في حين يعمل قسم الأبحاث في الشركة بجد على تحقيق اختراقات تكنولوجية، قبل وقت طويل من وصول المزايا ذات الصلة إلى البرامج التي تواجه المستهلك.

وتُعد تقنية Magic Fixup، التي تؤتمت مهام تحرير الصور المعقدة، بمنزلة أحدث إبداعات قسم الأبحاث في الشركة.

وكشف باحثو أدوبي عن نموذج ذكاء اصطناعي يقدم وعودًا بتغيير طريقة تحرير الصور من خلال تسخير قوة بيانات الفيديو.

وتُعرف هذه التقنية الجديدة باسم Magic Fixup، وهي تعمل على أتمتة تعديلات الصور المعقدة مع الحفاظ على النية الفنية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل سير العمل عبر صناعات متعددة.

وتكمن الابتكارات الأساسية لتقنية Magic Fixup في نهجها الفريد لتدريب البيانات. وعلى عكس النماذج السابقة التي اعتمدت فقط على الصور الثابتة، يتعلم نظام أدوبي من ملايين إطارات الفيديو.

وتسمح هذه الطريقة الجديدة للذكاء الاصطناعي بفهم الطرق الدقيقة التي تتغير بها الأشياء والمشاهد في ظل ظروف مختلفة من الضوء والمنظور والحركة.

ويتيح هذا التدريب القائم على الفيديو لتقنية Magic Fixup إجراء تعديلات كانت تمثل تحديًا سابقًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين إجراء تعديلات تقريبية على الصورة – مثل إعادة وضع الأشياء أو تغيير حجمها – باستخدام عمليات بسيطة بأسلوب القص واللصق، ويُحسن الذكاء الاصطناعي بعد ذلك هذه التعديلات.

وقالت أدوبي: “تنقل طريقتنا التفاصيل الدقيقة من الصورة الأصلية وتحافظ على هوية أجزائها وتتكيف مع الإضاءة والسياق الذي يحدده التصميم الجديد”، وسطلت الشركة الضوء على قدرة النظام في الحفاظ على سلامة الصورة مع إجراء تغييرات كبيرة.

وفي دراسات المستخدمين التي أجراها فريق أدوبي، كانت نتائج Magic Fixup مفضلة على نتائج الطرق الحديثة الموجودة.

وأشارت الورقة البحثية للشركة إلى أن مقدار 75 في المئة على الأقل من المستخدمين فضلوا طريقة Magic Fixup في 80 في المئة من التعديلات، مما يشير إلى قفزة كبيرة في جودة الناتج.

ويسلط تطوير Magic Fixup الضوء على التقارب المتزايد بين الذكاء الاصطناعي والأدوات الإبداعية.

ومع تزايد تعقيد نماذج التعلم الآلي في فهم البيانات المرئية والتلاعب بها، يستمر الخط الفاصل بين المحتوى البشري والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي بالتلاشي.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إثارة مناقشات مستمرة بخصوص طبيعة الإبداع والتأليف في العصر الرقمي.

وفي خطوة مفاجئة تبتعد عن ممارساتها المعتادة، قررت أدوبي طرح التعليمات البرمجية المصدرية لتقنية Magic Fixup عبر GitHub.

وتُعد هذه الخطوة غير المسبوقة نحو إتاحة مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة المفتوحة المصدر تحولًا كبيرًا في نهج أدوبي لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة تحمي تقليديًا خوارزمياتها وملكيتها الفكرية، مما يجعل هذا القرار جديرًا بالملاحظة في مجتمعات التكنولوجيا والإبداع.

ومن شأن هذا الانفتاح أن يسرع تطوير تقنيات مماثلة في مختلف أنحاء الصناعة، مما قد يؤدي إلى جيل جديد من الأدوات الإبداعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما يشير إلى اعتراف أدوبي بقيمة الابتكار التعاوني في المجال الإبداعي بمساعدة الذكاء الاصطناعي السريع التطور.

ولم تعلن أدوبي جدولًا زمنيًا محددًا لإدماج Magic Fixup في مجموعة Creative Cloud، مع أن أداء التكنولوجيا يشير إلى أنها قد تصل إلى المستخدمين عاجلًا وليس آجلًا.