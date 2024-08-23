أبرز الأجهزة المتوقع إعلانها في حدث آبل القادم غير هواتف iPhone 16

جوجل تتيح للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحسين رسائل البريد

مايكروسوفت تؤكد إعادة إطلاق ميزة Recall

JBL تطرح سماعات أذن مع حافظة تنقل الصوت لاسلكياً

يوم هواوي للتقنية 2024 يجمع قادة القِطاع في السعودية لمناقشة سبلِ بناءِ مستقبل ذكي