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أبرز الأجهزة المتوقع إعلانها في حدث آبل القادم

23 أغسطس 2024آخر تحديث: 23 أغسطس 2024
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23 أغسطس 2024آخر تحديث: 23 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
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