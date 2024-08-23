آبل نوسّع تغيير التطبيقات الافتراضية في iOS 18

أعلنت شركة آبل تغييرات كبيرة في نظام إدارة التطبيقات في iOS 18، إذ ستتيح الشركة للمستخدمين تغيير المزيد من التطبيقات الافتراضية مثل التطبيقات المخصصة للاتصال والمراسلة والملاحة وغيرها.

وستكون هذه التغييرات متاحة فقط للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي استجابةً لقانون الأسواق الرقمية، إذ تؤكد آبل أن التغييرات الجديدة في التطبيقات الافتراضية في نظام iOS 18 تأتي في إطار جهودها للامتثال للقانون الذي أجبر الشركة أيضًا على إجراء تغييرات كبيرة في متجر التطبيقات.

وبحلول نهاية العام، ستطلق آبل قسمًا جديدًا في الإعدادات للتطبيقات الافتراضية، حيث سيتمكن المستخدمون من رؤية كل فئة من التطبيقات الافتراضية وتغييرها وفقًا لرغبتهم الشخصية.

وتوجد حاليًا الإعدادات المتعلقة بالتطبيقات الافتراضية موزعة في عدة أقسام، مما يجعلها أقل وضوحًا.

وفي سياقٍ متصل، ستشهد خيارات المتصفح الافتراضي تغييرات إضافية، إذ سيعرض النظام شاشة تحتوي على متصفحات بديلة عند التشغيل الأول، وسيُطلب من المستخدم اختيار المتصفح المفضّل.

وفي حال تحميل متصفح آخر، مثل جوجل كروم، سيحل المتصفح الجديد محل أيقونة سفاري في الصفحة الرئيسية أو في الشريط السفلي.

وستسمح آبل للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بحذف المزيد من التطبيقات الأساسية، مثل متجر التطبيقات والرسائل والصور ومتصفح سفاري، مما يجعل تطبيق “الإعدادات” التطبيق الوحيد الذي لا يمكن إزالته في نظام iOS.

ويتوقع الخبراء أن تتوفر هذه الخيارات لاحقًا في المزيد من الدول التي ترغب بفرض قوانين مماثلة لقانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.