Midjourney تطلق موقعها الإلكتروني لكافة المستخدمين

أعلنت شركة Midjourney المتخصصة في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي إطلاق موقعها الإلكتروني لكافة المستخدمين بعد أن كانت خدمتها متاحة فقط في منصة Discord لمدة طويلة.

وكانت الشركة قد أتاحت نسخة تجريبية من الموقع خلال العام الماضي للمستخدمين الذين صنعوا عددًا معينًا من الصور، وتقدّم المنصة الآن إمكانية تجربة خدماتها بنحو محدود، حتى للمستخدمين الجدد الذين لم يسجلوا من قبل.

وأفادت Midjourney بأنها ستوفر تجارب مجانية مؤقتة تتيح للمستخدمين إنشاء نحو 25 صورة مجانًا، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين الجدد والحاليين لاستكشاف إمكانيات المنصة دون الحاجة إلى اشتراك مأجور.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه Midjourney منافسة متزايدة من شركات أخرى مثل OpenAI ونموذجها DALL-E 3، ونموذج Grok 2 من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، بالإضافة إلى أدوات ونماذج أخرى مثل Flux.1 و Ideogram 2.

ومن جهة أخرى، تواجه المنصة دعاوى قضائية من فنانين يتهمونها بانتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال تدريب نموذجها على أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن أو تعويض.

ولبدء استخدام Midjourney عبر الويب، يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل باستخدام حساب Google أو Discord بسهولة. وبعد تسجيل الدخول، يمكن إنشاء صور عبر إدخال أوصاف نصية مع التحكم في الإعدادات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع ودرجة العشوائية والتنوع.

ويوفر الموقع أقسامًا متنوعة لعرض الصور السابقة أو “الدردشة” للتفاعل مع الآخرين.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الحاليين، توصي المنصة بتسجيل الدخول بحساب Discord للحفاظ على سجل الصور، ويمكن إدماج حسابات جوجل و Discord لتسهيل تسجيل الدخول مستقبلًا.

وتهدف هذه المزايا إلى جذب مستخدمين من مختلف المستويات، مما يزيد تنوع قاعدة المستخدمين وتفاعلهم.

يُذكر أن منصة Midjourney قد أطلقت أيضًا حديثًا محررًا للصور التي يصنعها المستخدمون بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تعديلها وإجراء تغييرات فيها.

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV

— Midjourney (@midjourney) August 21, 2024