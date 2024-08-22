JBL تطرح سماعات أذن مع حافظة تنقل الصوت لاسلكيًا

أعلنت JBL نسخة مطورة من أول سماعات أذن لاسلكية لها مزودة بحافظة شحن تعمل باللمس. وتتميز حافظة Tour Pro 3 الجديدة بشاشة كبيرة تعمل الآن بصفتها جهاز إرسال، إذ تبث الصوت إلى سماعات الأذن من مصدر سلكي، مثل نظام الترفيه على متن الطائرة.

وتأتي هذه الشاشة الكبيرة بسعر أعلى، إذ تبيع الشركة النسخة المطورة مقابل 300 دولار، أي أن سعرها ازداد بمقدار 50 دولارًا مقارنةً بسعر سماعات الأذن Tour Pro 2.

وتُعد الشاشة التي تعمل باللمس بقياس قدره 1.57 بوصة الموجودة في حافظة شحن JBL Tour Pro 3 أكبر بمقدار 30 في المئة مقارنةً بالشاشة الموجودة في Tour Pro 2، مما يمنحها مساحة كافية لاستيعاب المعلومات الإضافية.

ومن المحتمل أن يزيد ذلك فائدتها بصفتها بديلًا للوصول إلى هاتفك الذكي إذا كنت تريد تخطي المسارات أو ضبط التنبيهات أو حتى التحقق من الرسائل النصية أو إشعارات المكالمات الواردة.

وقد تكون شاشة الحافظة غير ضرورية لأولئك الذين يرتدون ساعة ذكية توفر وظائف مماثلة، مع أن حافظة شحن Tour Pro 3 توفر أيضًا وصولًا سهلًا إلى إعدادات سماعات الأذن، ويشمل ذلك أوضاع إلغاء الضوضاء وحسابات EQ، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق الهاتف الذكي من JBL أو عن طريق تخصيص عناصر التحكم في إيماءات سماعة الأذن.

وتستطيع توصيل حافظة Tour Pro 3 بأي مصدر صوت تناظري أو USB ولا يقتصر الأمر فقط على الأجهزة القديمة المزودة بمنفذ لسماعة الرأس.

ومن خلال الدعم المضاف حديثًا إلى تقنية Auracast، يمكن بث هذا الصوت إلى أجهزة البلوتوث القريبة الداعمة أيضًا لتقنية Auracast، مثل سماعات الأذن من سامسونج.

وتتميز سماعات الأذن Tour Pro 3 الآن بمشغلات بحجم قدره 11 ملم، وتقول JBL إن سماعات الأذن قادرة على العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات مع إيقاف تشغيل ANC، أو ما يصل إلى 40 ساعة إجمالاً عند إقرانها بحافظة الشحن.

وتتوفر ميزة الصوت المكاني مع تتبع الرأس، وتدعي JBL أن الميزة تعمل مع الصوت من أي مصدر أو جهاز، مع أن ما تفعله الشركة هو إبقاء الإشارات الصوتية اليسرى واليمنى مغلقة في مساحة ثلاثية الأبعاد، لذا تبدو الإشارات الصوتية قادمة من المكان نفسه عندما تدير رأسك.