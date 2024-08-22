HMD تصبح الشريك الرسمي للهواتف لنادي برشلونة

أعلنت HMD أنها أصبحت الشريك الرسمي للهواتف الذكية لنادي كرة القدم الشهير برشلونة في كل ما يتعلق بالهواتف المحمولة، وتدعم الشركة نادي الرجال وفريق برشلونة النسائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتد الشراكة بين العلامتين التجاريتين إلى ما هو أبعد من كرة القدم، إذ تدعم شركة تصنيع الهواتف أيضًا فرق كرة السلة وكرة قدم الصالات وكرة اليد والهوكي في نادي برشلونة.

وكشف عن هذه الشراكة شاول بيريجرينا، مصفف شعر لامين يامال، الشاب المعجزة البالغ من العمر 17 عامًا ونجم الفريق الكاتالوني المستقبلي. وقص مصفف الشعر شعار HMD بجوار شعار برشلونة، معلنًا رسميًا الشراكة.

وتستمر الصفقة مبدئيًا لمدة قدرها ثلاث سنوات، وتعلن HMD هواتفها الذكية عبر اللوحات الرقمية في الاستاد الأولمبي، وهو المكان الذي يلعب فيه نادي برشلونة حاليًا.

وبمجرد انتقال الفريق إلى ملعبه المجدد في الكامب نو Camp Nou، ستظهر الإعلانات هناك أيضًا في وقت لاحق من الموسم.

وتمتد الشراكة لاحقًا لتشمل عددًا من المحتوى الرقمي لتشويق المعجبين وزيادة الوعي بشركة HMD بصفتها شركة أوروبية ومنتجاتها للهواتف المحمولة، وخاصة أن هواتف نوكيا لم تعد في دائرة الضوء، حسبما جاء في البيان الصحفي الرسمي.

وقبل HMD، كان لدى فريق برشلونة شريك مختلف للهواتف الذكية وهو أوبو، وظهرت مجموعة من هواتف أوبو التي تحمل شعار نادي برشلونة، ويشمل ذلك، أمثال F1 Plus و Reno 10x Zoom.

وفي الآونة الأخيرة، أبرمت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية شراكة مع اتحاد رابطات كرة القدم الأوروبية UEFA للترويج لأجهزتها خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد إعلان الشراكة مع نادي برشلونة، كشفت HMD عن هاتف Skyline بلون جديد. ويتوفر الهاتف الآن باللون الأزرق.

وتتاح النسخة الزرقاء الجديدة ابتداءً من الآن عبر موقع HMD، ويظل السعر كما هو 525 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 655 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.