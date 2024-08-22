“يوم هواوي للتقنية 2024” يجمع قادة القطاع في السعودية لمناقشة سبل بناء مستقبل ذكي

استضافت شركة هواوي في يوم 20 أغسطس الجاري يومها السنوي لتقنية المعلومات والاتصالات وقمة الشركاء تحت شعار (تسريع الذكاء الاصطناعي)، وذلك لبحث سبل تسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وشكلت القمة منصة حوارية مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث التطورات في مجال التقنيات الذكية، وكيفية الاستفادة منها لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. وقد شهد الحدث مشاركة واسعة، إذ جمع ما يزيد على 500 من المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاع وشركاء النظام الإيكولوجي.

وفي كلمة له خلال الحدث، أكد إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية، التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مشددًا على أهمية التعاون والشراكة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف يانغ أن هذه القمة تأتي تتويجًا لجهود هواوي الرامية إلى بناء بيئة رقمية متكاملة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أحدث ابتكارات هواوي:

سلطت هواوي فعاليات يومها السنوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024 الضوء على أحدث ابتكاراتها التقنية المصممة خصوصًا لتلبية متطلبات السوق السعودية ودعم أهداف التنمية الوطنية في المملكة.

وتعرّف الحضور قدرات تقنياتها الحديثة في تحويل القطاعات المختلفة، بما يشمل: التعليم والرعاية الصحية، والتجارة، إذ عرضت الشركة مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة التي تساهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الحياة.

وسلطت الضوء أيضًا على التقدم المحرَز في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة عبر مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية.

وأكدت هواوي خلال قمة الشركاء أهمية التعاون لدفع عجلة التحول الرقمي، وركزت تحديدًا في تعزيز علاقاتها مع شركاء منظومتها التقنية في المملكة.

وكشفت الشركة خلال القمة عن سياستها الجديدة للشركاء للنصف الأول من 2024، التي تركز بالدرجة الأولى في توسيع منظومتها وضمان الامتثال التجاري، وتعزيز الشراكات التي تعود بالمنفعة على الجميع. واختتمت القمة أعمالها بحفل خاص لتكريم الشركاء والاحتفاء بمسيرة نجاحهم المشتركة مع هواوي في المملكة.

عصر جديد من التقدم التكنولوجي:

شهد الحدث عقد جلسات مخصصة اكتسب فيها الحضور معارف معمقة ورؤى عملية مهمة، ومنها قمة مخصصة للشبكات، ومنتدى للتقنيات السحابية، واجتماعات مائدة مستديرة حول تخزين البيانات. وكشفت هواوي أيضًا عن العديد من حلولها التقنية المتطورة لتعزيز المشهد الرقمي للمملكة.

وتضمنت هذه الحلول ابتكارات متطورة في مجال البنية التحتية للشبكات بهدف توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية لدعم التطلعات الرقمية للمملكة.

وكشفت الشركة عن منتجات وحلول شبكة (Xinghe) الذكية الخاصة بالمملكة، والمصممة لمختلف السيناريوهات مثل شبكات (واي فاي 7) المؤسسية العالية الجودة، وشبكات (Multi-DC) العالية المرونة، وحل (Hisec SASE) لأمن الشبكات. وتؤكد هذه العروض المخصصة التزام هواوي الراسخ بالتعاون مع العملاء لإرساء بنية رقمية ذكية متميزة في المملكة.

حلول تخزين البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي:

قدمت هواوي أيضًا خلال الحدث أحدث حلولها الذكية والمرنة لتخزين البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، التي تساهم في تلبية طلب الإدارة الآمنة والفعالة للبيانات المتزايد. ويشمل ذلك حل التخزين (All-Flash DR) لحماية البيانات من هجمات برامج الفدية، الذي جرت مناقشته بشكل موسع خلال اجتماع المائدة المستديرة حول تخزين البيانات.

كما استعرضت الشركة آخر مستجدات منصتها السحابية (هواوي كلاود) وقدراتها المحسنة لدعم مسيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وعقدت (هواوي كلاود) جلسة مخصصة قدمت خلالها رؤى أعمق حول هذه الابتكارات.

وأكد يانغ التزام هواوي بتعزيز المستقبل الرقمي في المملكة، إذ قال: “تجسد هذه التطورات التزامنا الراسخ بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، وسنواصل التعاون مع شركائنا وعملائنا لإرساء بنية رقمية ذكية ومترابطة بالكامل في المملكة العربية السعودية”.

