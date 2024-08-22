يوتيوب تطرح روبوت ذكاء اصطناعي لاستعادة القنوات المخترقة

أعلنت يوتيوب توفر روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في استعادة الحسابات التي استهدفها المتسللون.

ووصفته المنصة بأنه أداة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ويمكن الوصول إليه عبر مركز مساعدة المنصة.

ويتيح مساعد القناة المخترقة الجديد لمنشئي المحتوى المؤهلين طريقة لاستكشاف أخطاء حساباتهم وإصلاحها عند تعرضهم للاختراق.

ويطرح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي سلسلة من الأسئلة على منشئي المحتوى المخترقين لإرشادهم خلال عملية تأمين تسجيلات الدخول المتأثرة إلى جوجل وعكس أي تغييرات نُفذت على القنوات ضمن يوتيوب.

ووفقًا للمنصة، فإن الخطوة الأولى في العملية هي تأمين حساب جوجل الخاص بمنشئ المحتوى المرتبط بقناته ضمن يوتيوب.

وبعد ذلك، يُمنح المستخدمون فرصة التراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها التي عثروا عليها ضمن القناة، لا سيما التحميلات التي قد تؤدي إلى انتهاك إرشادات المجتمع أو مخالفات حقوق التأليف.

كما تساعد أداة الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمان حسابات المستخدمين عن طريق إضافة طبقات مختلفة من الحماية التي تقدمها جوجل.

ويتوفر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، ويقتصر الوصول إلى مزايا معينة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على مجموعة مختارة من صناع المحتوى المحددين.

وتقول يوتيوب إنها تخطط لإتاحة الميزة لاحقًا لجميع منشئي المحتوى عبر المنصة.

ولا يحل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي إحدى الشكاوى الرئيسية التي عبر عنها منشئو المحتوى، وهي أنه من المستحيل تقريبًا الاتصال بمنصة يوتيوب عند ظهور مشكلات.

وعادةً ما يقتصر التحدث إلى أحد ممثلي يوتيوب مباشرةً على كبار منشئي المحتوى في برنامج شركاء المنصة فقط، مما يدفع أصحاب الحسابات الأخرى إلى حل المشكلات عبر صفحات المساعدة أو الاستجابات التلقائية من دعم يوتيوب.

ولا شك في أن إضافة روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي قد يزعج منشئي المحتوى الذين يأملون تحسين يوتيوب كيفية تواصلها مع مستخدميها، وخاصة عندما تكون المشكلات تتعلق باختراق الحسابات.

واستهدفت عمليات اختراق الحسابات حتى منشئي المحتوى الكبار، واستغرق حل مشكلات الحسابات الشريكة الصغيرة وقتًا طويلاً في السابق.