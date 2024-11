كشفت شركة (Sakana AI) للبحث والتطوير اليابانية خلال الأسبوع الماضي، عن نظام جديد يُسمى (عالِم الذكاء الاصطناعي) The AI ​​Scientist، وهو أول نظام ذكاء اصطناعي قادر على إجراء الأبحاث العلمية بشكل مستقل.

ويستند هذا النظام الجديد في عمله إلى النماذج اللغوية الكبيرة المشابهة لتلك المستخدمة في روبوتات الدردشة مثل: (Gemini) من جوجل، و ChatGPT. ولا يقتصر عمله على توليد أفكار بحثية جديدة فحسب، بل يمكنه أيضًا كتابة أوراق علمية كاملة وجاهزة للنشر مع المراجع. وتقول الشركة إن النظام يمكنه القيام بهذه التجربة العلمية الكاملة بتكلفة 15 دولارًا أمريكيًا فقط للورقة.

بالطبع يُعدّ هذا النظام تطورًا مذهلًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعض النظر عن إمكانية أتمتة عملية البحث العلمي التي تُعدّ واحدة من أكثر الأنشطة البشرية تعقيدًا، ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام والقلق، هو الاكتشاف غير المتوقع الذي اكتشفه الباحثون في مرحلة اختبار النظام!

كشفت الاختبارات عن سلوك غير متوقع لهذا النظام، فقد بدأ النظام بشكل ذاتي في تعديل برمجته الخاصة، بهدف تمديد الوقت المخصص لكل تجربة، مما يتيح له مواصلة العمل على المشكلات المطروحة.

وفي إحدى الحالات، قام النظام بتعديل الكود البرمجي بحيث يدعو نفسه إلى التشغيل بشكل متكرر، مما أدى إلى حلقة لا نهائية. وفي حالة أخرى، بدلًا من البحث عن طرق لتسريع الحسابات، عدل النظام الوقت المحدد لإكمال المهمة.

ولتوضيح ذلك، قدمت مختبرات (Sakana AI) لقطات شاشة لأجزاء من الأكواد البرمجية التي أنشأها النظام بلغة (بايثون) Python، والتي تتحكم في سلوك النظام بشكل عام. وقد ناقش الباحثون في ورقة بحثية مفصلة، تتكون من 185 صفحة، القضايا المتعلقة بأمان تنفيذ الأكواد البرمجية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.

ويشير هذا السلوك الغريب إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد بدأت بتطوير قدرات تفوق التوقعات، بما يشمل القدرة على التلاعب بنفسها. هذا الأمر يفتح الباب أمام أسئلة فلسفية وأخلاقية حول طبيعة الذكاء الاصطناعي، ومدى سيطرتنا عليه.

لم يشكل سلوك نظام الذكاء الاصطناعي (The AI ​​Scientist) غير المتوقع مخاطر فورية في بيئة البحث الخاضعة للرقابة، ولكنه كشف عن ثغرات أمنية خطيرة.

فقد أظهرت هذه التجربة قدرة الأنظمة الذكية على العمل بشكل مستقل، وتجاوز القيود المفروضة عليها من المبرمجين، مما يثير تساؤلات حول سلامة السماح للأنظمة الذكية بالعمل دون رقابة.

وأظهر ذلك أيضًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى أن تصل إلى مرحلة (الذكاء الاصطناعي العام) أو الوعي الذاتي، لتشكل تهديدًا، بل يكفي أن تتمتع بالقدرة على كتابة التعليمات البرمجية وتنفيذها دون إشراف، وفي هذه الحالة يمكنها أن تدمر البنية التحتية التي تعمل عليها أو تصنع برامج ضارة تضر الأنظمة الأخرى، حتى لو كان ذلك عن غير قصد.

لذلك أبرزت شركة (Sakana AI) في دراستها أهمية حماية بيئة تشغيل أنظمةَ الذكاء الاصطناعي لمنعها من إلحاق الضرر بالبنية التحتية أو الأنظمة الأخرى، واقترحت استخدام تقنيات حماية مثل (Sandboxing)، التي تعمل على عزل النظام الذكي عن باقي الأنظمة لمنع أي تأثير سلبي.

إليك أمثلة على سلوك نظام (The AI ​​Scientist) الخطير:

يُعدّ الاكتشاف العلمي أحد أكثر الأنشطة البشرية تعقيدًا، إذ يبدأ العلماء برغبة ملحة في فهم العالم من حولهم، فيبحثون في الأدبيات العلمية عن الأسئلة التي لم تجد إجابات شافية، ثم يصممون تجارب مدروسة لاختبار فرضياتهم، ثم يجب عليهم تحليل نتائج التجربة وتفسيرها، مما قد يطرح سؤال بحث آخر، وهكذا تستمر الدورة العلمية. وهنا سنجد أنفسنا أمام تساؤل مهم، هل يمكن أتمتة هذه العملية المعقدة؟

We believe this project is the beginning of an exciting journey to explore the full potential of AI-driven research, including AI-driven AI research.https://t.co/LUD6p2noWE

We’re happy to open-source The AI Scientist, and continue developing this technology with the community. pic.twitter.com/UpCGzVFKCL

— Sakana AI (@SakanaAILabs) August 13, 2024