هاتف Pixel 9 Pro Fold هو الهاتف القابل للطي الثاني لشركة جوجل، ويأتي مع تحديثات جذرية مقارنة بالطراز السابق، فقد حسّنت جوجل التصميم وأضافت مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، كما اختارت معالجًا جديدًا أكثر كفاءة من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق.

أما OnePlus Open فهو أول هاتف قابل للطي لشركة ون بلس، ويأتي بتصميم أنيق ويتمتع بمواصفات قويه تجعله خيارًا بارزًا في سوق الهواتف القابلة للطي، ومع ذلك يتفوق عليه هاتف جوجل في العديد من المجالات.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 9 Pro Fold و OnePlus Open:

التصميم:

كان هاتف Pixel Fold الأول الذي أطلقته جوجل العام الماضي ثقيلًا للغاية لكن الشركة أصلحت هذه المشكلة في هذا العام وأطلقت الطراز الجديد من هاتفها القابل للطي بتصميم محدّث يمتاز بالرقة والوزن الخفيف، فهو أخف وزنًا بمقدار يبلغ 26 جرامًا من سابقه، وهو أنحف بنحو ملحوظ. ومع أنه ليس أنحف أو أخف هاتف قابل للطي فهو أرق من OnePlus Open؛ إذ يبلغ سُمك هاتف OnePlus Open القابل للطي 5.8 ملم دون طي، ويبلغ وزنه 245 جرامًا، وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold فيبلغ سُمكه 5.1 ملم دون طي ويبلغ وزنه 257 جرامًا، وهو أثقل من هاتف ون بلس بمقدار يبلغ 17 جرامًا.

يمتاز هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX8، وأما هاتف OnePlus Open فهو مقاوم لرذاذ الماء وفقًا لمعيار IPX4. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف OnePlus Open باللون الأسود، أو الأخضر أو الأحمر، وأما هاتف جوجل فيتوفر باللون الأسود، أو الأبيض.

الشاشة:

يمتاز هاتف Pixel 9 Pro Fold بأنه يحتوي على أكبر شاشة داخلية مقارنة بجميع الهواتف الأخرى القابلة للطي المتوفرة في الوقت الحالي، فهو يتضمن شاشة Super Actua Flex يبلغ قياسها ثماني بوصات وهي أكثر إشراقًا بنسبة قدرها 80% من شاشة طراز Pixel القابل للطي السابق.

أما الشاشة الداخلية الرئيسية في هاتف OnePlus Open فهي من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED)، وتأتي بقياس قدره 7.82 بوصات، وبدقة قدرها 2440 × 2268 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وفيما يتعلق بالشاشة الخارجية، يضم هاتف OnePlus Open شاشة خارجية من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED)، وتأتي بقياس قدره 6.31 بوصات، وبدقة قدرها 2484×1116 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما هاتف Pixel 9 Pro Fold فيضم شاشة خارجية من نوع (LTPO OLED)، وتأتي بقياس قدره 6.3 بوصات، وبدقة قدرها 2424 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 9 Pro Fold بمعالج جوجل Tensor G4 الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويُعدّ هذا المعالج الأكثر كفاءة من معالجات جوجل، وهو أسرع بنسبة قدرها 20% في تصفح الويب وأسرع بنسبة قدرها 17% في تشغيل التطبيقات مقارنةً بالطراز السابق. وأما هاتف OnePlus Open فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز.

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة التخزين، يتوفر هاتفا OnePlus Open و Pixel 9 Pro Fold بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، ويتوفر هاتف ون بلس بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، وأما هاتف جوجل فيتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف جوجل بنظام أندرويد 14، وأما هاتف ون بلس فيعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (OxygenOS 13.2).

يتمتع هاتف جوجل بمزية بارزة فيما يتعلق بتحديثات البرامج؛ إذ سيحصل Pixel 9 Pro Fold على سبعة تحديثات لنظام أندرويد، وهذا يعني أنه سيدعم نظام أندرويد 21، وأما هاتف ون بلس فسيحصل على ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل ولأنه كان يعمل بنظام أندرويد 13 عند إطلاقه أول مرة فسيكون نظام أندرويد 16 آخر تحديث يدعمه هذا الهاتف.

تتضمن واجهة المستخدم OxygenOS التي يعمل بها هاتف ون بلس العديد من المزايا التي تعزز تجربة استخدام هذا الهاتف وتعزز الإنتاجية، كما تتضمن القليل من مزايا الذكاء الاصطناعي. وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold فيمتاز بدعمه مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، التي تعزز الإنتاجية، وبعضها مخصص لتحرير الصور، وبفضل هذه المزايا سيكون هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold من الخيارات الرئيسية التي سيفكر فيها أي شخص يرغب في شراء هاتف قابل للطي.

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 9 Pro Fold كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/3.1، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وأما الكاميرات الأمامية الداخلية والخارجية، فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وأما هاتف OnePlus Open فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وأما الكاميرا الأمامية الداخلية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

كلا الهاتفين يمكنهما التقاط صور عالية الجودة، وقد يكون هناك بعض الفروق في طريقة معالجة الصور لكن النتائج النهائية مميزة في كلا الهاتفين، ومع ذلك يبرز هاتف جوجل في مجال تحرير الصور؛ إذ يتضمن هاتف جوجل الجديد القابل للطي مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تحرير الصور بطريقة احترافية عن طريق إزالة العناصر غير المرغوب فيها، وإضافة عناصر جديدة، وتغيير لون أو شكل بعض العناصر الموجودة.

فباستخدام مزية Add Me الجديدة يمكن إدماج صورتين معًا للحصول على صورة جماعية تتضمن جميع الأشخاص، وهناك أيضًا مزية Auto Frame الجديدة التي تساعدك في إعادة تأطير صورتك تلقائيًا، وتقترح أفضل طريقة لاقتصاصها. ويدعم هاتف جوجل الجديد أيضًا مزية Reimagine التي تتيح لك تحديد جزء معين من صورتك تريد تعديله أو تغييره، ثم وصف التغييرات التي تريدها، وستطبقها هذه المزية فورًا.

البطارية والشحن:

يحتوي Pixel 9 Pro Fold على بطارية تبلغ سعتها 4650 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 21 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

وأما هاتف OnePlus Open فيحتوي على بطارية أكبر قليلًا من بطارية هاتف جوجل وتبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف جوجل القابل للطي الجديد Pixel 9 Pro Fold بسعر يبدأ من 1800 دولار، وأما هاتف OnePlus Open فيُباع بسعر قدره 1400 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9 Pro Fold و OnePlus Open:

Pixel 9 Pro Fold OnePlus Open المعالج معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED) بقياس قدره 6.31 بوصات. الشاشة الداخلية من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) بقياس قدره 7.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e/ 7 وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات Wi-Fi 6e/7 وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13. البطارية 4650 ميلّي أمبير في الساعة. 4805 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الأسود، والأخضر، والأحمر. الوزن 257 جرامًا. 239 جرامًا. السعر يبدأ من 1800 دولار . 1400 دولار.