مقارنة بين هاتفي Pixel 9 Pro و iPhone 15 Pro

كشفت شركة جوجل الأسبوع الماضي عن الإصدارات الجديدة من هواتف Pixel الرائدة، وهي سلسلة Pixel 9 التي تحتوي على أربعة هواتف على غرار سلسلة آيفون 15، فهي تتضمن هاتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold.

يشترك هاتف Pixel 9 Pro مع هاتف iPhone 15 Pro في السعر، لكنهما مختلفان تمامًا في التصميم وكل المواصفات الأخرى، ويعتمد اختيار أحدهما على نظام التشغيل المفضل لديك، فإذا كنت تفضل نظام أندرويد فسيكون هاتف جوجل هو المناسب لك، وأما إذا كنت تفضل نظام iOS فسيكون هاتف iPhone 15 Pro هو المناسب لك، لكن إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد جديد يتمتع بمواصفات قوية بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل به، فستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي جوجل وآيفون 15 برو في تحديد الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي هاتف جوجل Pixel 9 Pro الجديد مع تصميم محدّث مقارنة بالطراز السابق، فقد غيرت جوجل تصميم إطار الكاميرا الخلفية ليصبح بيضويًا بدلًا من الشكل المستطيل، كما أصبح الإطار يتوسط الجهة العلوية ولا يمتد إلى الأطراف.

يأتي هذا الهاتف في هيكل مصنوع من الألمنيوم، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

وأما هاتف iPhone 15 Pro فيأتي بتصميم أنيق من التيتانيوم الذي يمتاز بالقوة والوزن الخفيف، وهذا ما يجعل سلسلة هواتف Pro هذه الأخف وزنًا على الإطلاق مقارنةً بجميع طرز برو السابقة.

كلا الهاتفين مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 لكن هاتف آيفون يمكنه تحمل الغمر حتى عمق يصل إلى ستة أمتار لمدة تبلغ نصف ساعة، وأما هاتف جوجل فيمكنه تحمل الغمر حتى عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تبلغ نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Pixel 9 Pro بأربعة ألوان، هي: الأبيض والأسود والرمادي والوردي، وأما هاتف iPhone 15 Pro فيتوفر بأربعة ألوان أيضًا، هي: التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الأبيض.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 9 Pro شاشة LTPO OLED مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع عند الاستخدام في ظروف الإضاءة الشديدة السطوع، وتأتي الشاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 2856 × 1280 بكسلًا، وكثافة قدرها 495 بكسلًا لكل بوصة.

وأما هاتف iPhone 15 Pro فيضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة في المتر المربع وتدعم تكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.

كلتا الشاشتين تدعمان خاصية التشغيل الدائم (Always-On display) ونظرًا إلى أن كلتا الشاشتين تدعمان تقنية LTPO، فهما قادرتان على تغيير معدل التحديث بين 1 و 120 هرتزًا حسب المهمة.

الكاميرا:

كلا الهاتفين يمكنهما التقاط صور مميزة وعالية الجودة ومليئة بالتفاصيل الواضحة، وذلك بفضل الكاميرات المميزة المتوفرة في كلا الهاتفين؛ إذ يضم هاتف Pixel 9 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية مقربة من نوع بريسكوب وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة ذات زاوية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ويضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل.

أما هاتف آيفون 15 برو فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف جوجل Pixel 9 Pro بمعالج Tensor G4 الجديد، وهو المعالج الأكثر كفاءة حتى الآن، ووفقًا لجوجل فإن هذا المعالج المصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر أسرع بنسبة قدرها 20% في تصفح الويب وأسرع بنسبة قدرها 17% في تشغيل التطبيقات مقارنةً بالطراز السابق.

أما هاتف iPhone 15 Pro فيعمل بمعالج (A17 Pro) من آبل، وهو معالج سُداسي النوى، ومصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويمتاز معالج (A17 Pro) بوحدة معالجة مركزية تُقدّم أداءً أسرع بنسبة قدرها 10% مقارنةً بمعالج A16 Bionic، ووحدة معالجة الرسومات أكثر قوة بنسبة قدرها 20%.

وفيما يتعلق بسعة التخزين، يتوفر هاتف جوجل بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وأما هاتف iPhone 15 Pro فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وكلا الهاتفين يتوفران بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

يعمل هاتف جوجل بنظام اندرويد 14، ويعمل هاتف iPhone 15 Pro بنظام التشغيل iOS 17. وكلا الهاتفين يتمتعان بالأداء القوي والسريع والسلس، فلن تلاحظ أي تأخير في أثناء ممارسة المهام اليومية كتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب الكثيفة.

يأتي هاتف جوجل الجديد مع مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة الاستخدام، وأبرزها: روبوت Gemini المدمج في الهاتف الذي حل محل مساعد جوجل التقليدي Google Assistant، وقد اكتسب Gemini القدرة على فهم كل ما يظهر على الشاشة، حتى يتمكن المستخدمون من سؤاله عن المحتوى المعروض على الشاشة والحصول على إجابات، بالإضافة إلى إمكانية استخراج التفاصيل المختلفة من مقاطع الفيديو والصور، وتقديم اقتراحات إضافية بناءً عليها.

وأما هاتف آيفون 15 برو فيدعم نظام الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) من آبل الذي ستصل مزاياه قريبًا إلى هذا الهاتف عبر نظام iOS 18.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 9 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، والشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 21 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا.

وأما هاتف iPhone 15 Pro فيحتوي على بطارية أصغر بكثير من بطارية هاتف جوجل وتبلغ سعتها 3274 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، والشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 9 Pro الجديد بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9 Pro و iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro Pixel 9 Pro المعالج معالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى والمصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع ( LTPO OLED ) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين إذ يدعم شرائح nano SIM، و eSIM، وشبكات Wi-Fi 6e، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2). شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين إذ يدعم شرائح nano SIM، و eSIM، وشبكات Wi-Fi 6e/7، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية النطاق الفائق العرض (UWB). الألوان التيتانيوم، والتيتانيوم الأسود (Black Titanium)، والتيتانيوم الأبيض (White Titanium)، والتيتانيوم الأزرق (Blue Titanium). الوردي، والأبيض والرمادي، والأسود. نظام التشغيل iOS 17. أندرويد 14. الوزن 187 جرامًا. 199 جرامًا. السعر يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 999 دولارًا.