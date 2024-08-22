مايكروسوفت تمنح إكس بوكس أجهزة تحكم جديدة

أعلنت مايكروسوفت ثلاثة أجهزة جديدة لإمكانية الوصول وملفات قابلة للطباعة الثلاثية الأبعاد لأغطية عصا التحكم التكيفية، مما يؤدي إلى توسيع الخيارات للاعبي منصة إكس بوكس.

وطورت الشركة هذه الإضافات بالتعاون مع مجتمع Gaming & Disability والمنظمات غير الربحية، من أجل تعزيز إمكانية الوصول.

وتُعد عصا التحكم التكيفية بمنزلة جهاز لاسلكي وتعمل بصفتها عصا تحكم منخفضة السعر ومتوافقة مع ذراع تحكم إكس بوكس التكيفية وأذرع تحكم إكس بوكس الأخرى.

وصممت عصا التحكم التكيفية خصوصًا للاعبين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وتتميز بأربعة أزرار مدخلات قابلة للتخصيص، وعصا تحكم إكس بوكس قياسية، وزرين إضافيين يكرران وظائف المصد والتشغيل التقليدية.

ويمكن استخدام عصا التحكم بيد واحدة، أو تركيبها على أسطح الطاولات، أو تشغيلها بأجزاء غير يدوية من الجسم، وهي تتصل مباشرةً بمنصة الألعاب أو الحاسوب للحصول على الوظائف الكاملة، أو يمكن ربطها بذراع تحكم إكس بوكس باستخدام مساعد ذراع تحكم إكس بوكس.

وتدعم عصا التحكم التكيفية إعادة تعيين الأزرار والحسابات المتعددة عبر تطبيق Xbox Accessories.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا ملفات قابلة للطباعة الثلاثية الأبعاد لأغطية عصا التحكم التكيفية، مما يتيح تخصيصًا إضافيًا لذراع التحكم.

وتتوفر هذه الملفات من خلال Xbox Design Lab، وتقدم ما يصل إلى 6 تصميمات. ويمكن للاعبين تنزيل هذه الملفات من Xbox Design Lab وطباعتها باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد أو خدمة الطباعة الثلاثية الأبعاد.

كما أعلنت مايكروسوفت توفر ذراع التحكم اللاسلكية 8BitDo Lite SE المصممة للاعبين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وهي تتميز بأزرار منخفضة المقاومة وعصا تحكم حساسة وحصيرة سيليكون غير قابلة للانزلاق.

وتتصل ذراع التحكم اللاسلكية 8BitDo Lite SE لاسلكيًا عبر محول أو يمكن توصيلها سلكيًا بمنصة إكس بوكس أو جهاز حاسوب ويندوز، وهي تتضمن زرين قابلين للبرمجة ومتوافقين مع ذراع التحكم التكيفية.

وطرحت مايكروسوفت ميزة جديدة تسمح للاعبين بتعيين أي زر أو منفذ ضمن ذراع التحكم التكيفية أو عصا التحكم التكيفية أو ذراع التحكم Xbox Elite Series 2 ليظل مضغوطًا حتى الضغط عليه مرة أخرى، على غرار المفاتيح الثابتة في الحاسوب.

وقالت مايكروسوفت: “ملتزمون في إكس بوكس بضمان تمتع الجميع بالألعاب وفقًا لشروطهم، وممارسة الألعاب التي يحبونها مع الأشخاص الذين يختارونهم أينما كانوا. هذا الالتزام يتضمن مهمتنا المتمثلة في جعل الألعاب متاحة لأكثر من 425 مليون لاعب من ذوي الهمم في جميع أنحاء العالم”.