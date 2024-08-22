كيف يمكنك تمييز الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي؟

أصبح استنساخ صوت شخص آخر وجعل هذا الشخص يقول أي شيء تريده أمرًا سهلًا بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكأي ابتكار آخر، فإن توليد الأصوات بالذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ إذ يمكن لأولئك الذين لا يمتلكون القدرة على التحدث الاستفادة منها في تحويل النص إلى كلام، لكن قد يستخدمها بعض الأشخاص لنشر معلومات مضللة.

لذلك أصبح من المهم معرفة كيفية اكتشاف الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وسنذكر فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك اتباعها:

1- لاحظ طريقة النطق وأوقات التوقف غير الطبيعية:

مع أن الذكاء الاصطناعي لديه قدرة استثنائية على محاكاة أصوات البشر، فإنه غير قادر تمامًا على تقليد الطريقة التي يتحدثون بها.

فإذا كنت في شك في أن المقطع الصوتي الذي تستمع إليه قد يكون غير حقيقي، فانتبه جيدًا في أثناء الاستماع إلى طريقة نطق الكلمات، فقد ينطق روبوت الذكاء الاصطناعي كلمة معينة بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير مألوفة بين الحين والآخر.

ومع أن الذكاء الاصطناعي يتحسن في تقليد طريقة التحدث الطبيعية، فإنه يأخذ أيضًا مدة توقف قصيرة أو طويلة بين الكلمات، أو قد يتجاوز المسافة بين جملتين ويقول كلتا الجملتين معًا، أي أنه يتحدث بطريقة روبوتية؛ فيكون من الواضح أن الصوت ليس بشريًا.

من ناحية أخرى، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للانتقال إلى الكلمة أو الجملة التالية، فحتى مع تحسن الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في محاكاة أوقات التوقف والتنفس الطبيعية، ستصدر عنه أوقات توقف غريبة بين الكلمات، ويمكن اكتشاف هذه التوقفات غير الطبيعية في الصوت المزيف للرئيس بايدن الذي سجله شخص ما في أثناء الانتخابات التمهيدية في مطلع هذا العام.

2- يفتقر الصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي غالبًا إلى العاطفة والتنوع:

تفتقر الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى تنوع النبرة مقارنةً بالأصوات البشرية، فحتى مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد صوت شخص ما بدقة شديدة، فإنه غالبًا ما يخطئ في تقليد إيقاعات صوته والعواطف التي يظهرها باستخدام صوته.

تسعى شركات مثل OpenAI إلى تدريب نماذجها لتقديم مخرجات صوتية أكثر تعبيرًا وتفاعلًا، وقد يكون الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT هو أفضل ما وصلت إليه الشركة حتى الآن لتوليد أصوات قريبة جدًا من الأصوات البشرية.

ولكن عند إجراء محادثات مباشرة باستخدام هذا الوضع ستلاحظ أن هناك عيوبًا يمكنك اكتشافها عند الاستماع جيدًا، ففي الفيديو التالي يظهر كيف يصبح صوت الروبوت آليًا عند الحاجة إلى ربط كلمات غير شائعة معًا.

ربما تكون أوضح العلامات على أنه صوت آلي هي التوقفات التي يضعها بين الكلمات، مثل التوقف قبل أن يقول “opposite”.

3- فكّر في الكلام الذي يُقال في التسجيل الصوتي:

لا يعتمد اكتشاف الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي فقط على تحديد العيوب في تلك الأصوات، بل يعتمد أيضًا على محتوى الكلام، ومعناه والهدف منه، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسجيلات المشاهير أو السياسيين، فربما يريد شخص ما إقناع الناس بأن أحد السياسيين قال شيئًا مزعجًا.

للتغلب على هذه المشكلة؛ احرص على التحقق من مصدر التسجيل الصوتي، وتحقق من الحساب الذي نشره إذا كان تابعًا لمؤسسة إعلامية، أم مجرد حساب لشخص ما غير معروف، فإذا كان المقطع الصوتي حقيقيًا، ففي الغالب تبثه عدة مؤسسات إعلامية بسرعة.

4- جرّب استخدام أدوات كشف الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

تتوفر بعض الأدوات المصممة خصوصًا لكشف الأصوات المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على اكتشاف كون التسجيل الصوتي مولّدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي أم لا.

ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر، وعدم الاعتماد عليها بنحو كامل، إذ تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات تدل على أن الصوت غير حقيقي، مثل أوقات التوقف وطريقة نطق بعض الكلمات، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لن تكون فعّالة إلا في تحديد ما تعرفه، وإذا واجهت صوتًا فيه متغيرات لم تُدرب عليها، مثل: جودة الصوت الرديئة أو الضوضاء المفرطة في الخلفية، فربما لن تكون فعّالة.