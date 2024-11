كيف أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا في قدرات الروبوتات؟

يشهد عالم الروبوتات تحولًا كبيرًا، إذ تنتقل هذه الآلات من أداء مهام بسيطة إلى تنفيذ مهام معقدة، وذلك بفضل التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والقدرات المتطورة للنماذج اللغوية الكبيرة، التي أتاحت للروبوتات أن تتعلم وتتطور بشكل مستمر. وهذا يعني أنها ستكون قادرة على التفاعل مع البشر والعالم المحيط بطرق أكثر طبيعية وفعالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات في مختلف المجالات.

ويمكن القول إن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الروبوتات البشرية يشبه الثورة التي أحدثها ظهور الهواتف الذكية، فكما غيرت الهواتف الذكية حياتنا اليومية، فإن الروبوتات الذكية ستعيد تشكيل العديد من القطاعات الصناعية والاجتماعية.

وتؤدي شركات، مثل: بوسطن ديناميكس، وتسلا، وOpenAI دورًا محوريًا في دفع هذا التطور من خلال تطوير النماذج اللغوية الكبيرة وإدماجها في أنظمة عمل تلك الروبوتات

وفي هذا المقال سنكتشف كيف يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل الروبوتات إلى آلات متعددة الاستخدامات وقادرة على التعامل مع تحديات متنوعة؟

لقد أظهرت النماذج اللغوية الكبيرة، مثل تلك التي يعمل بها روبوت الدردشة ChatGPT، قدرتها الفائقة على التعلم من كميات ضخمة من البيانات التي تُدرب عليها، واستنباط المعلومات الصحيحة واستخدامها للتفكير، لذلك تُعدّ هي المفتاح إلى ما يُسمى (الذكاء الاصطناعي المتجسد) Embodied AI.

تستند فكرة (الذكاء الاصطناعي المتجسد) إلى مفهوم أن الذكاء ليس مجرد عملية حسابية تحدث داخل حاسوب، بل هو جزء لا يتجزأ من التفاعل مع العالم المحيط، فكما يتعلم الإنسان من خلال التفاعل مع بيئته، يمكن للروبوت أن يتعلم ويتطور من خلال تجاربه الحسية والحركية.

لذلك ينطوي (الذكاء الاصطناعي المتجسد) على تزويد الروبوتات بالقدرة التي تساعدها في التفاعل مع العالم المادي بشكل طبيعي وبديهي، تمامًا كما يفعل البشر. ويحدث ذلك من خلال دمج العمليات المعرفية المعقدة، التي تتمثل في فهم اللغة وتوليدها واتخاذ القرارات، مع الأفعال الجسدية مثل الحركة والتلاعب بالأشياء.

وتعتمد هذه التقنية بنحو كبير على النماذج اللغوية الكبيرة التي تمكن الروبوت من فهم العالم من حوله من خلال معالجة كميات ضخمة من البيانات النصية والمرئية. كما تساهم أنظمة الرؤية الحاسوبية في تمكين الروبوت من تعرّف الأجسام والأشخاص والأماكن وتحديد العلاقات بينها.

ويمثل نموذج (PaLM-E) الذي طورته شركة جوجل، قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي المتجسد، إذ دُرب على التعلم مباشرة من البيانات الخام التي تجمعها أجهزة استشعار الروبوت، مما يتيح للروبوت تطوير قدرات جديدة وتكييف سلوكه مع البيئة المحيطة به بشكل مستمر.

وبفضل الذكاء الاصطناعي المتجسد، يمكن للروبوتات أن تقوم بمجموعة واسعة من المهام المعقدة، مثل مساعدة الأشخاص في حياتهم اليومية، والعمل في المصانع، واستكشاف البيئات الصعبة. كما يمكن أن تساهم هذه التقنية في تطوير روبوت قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وذكية في بيئات ديناميكية.

بدأت رحلة تطوير الروبوتات البشرية بالتركيز في تطوير روبوتات قادرة على العمل في البيئات القاسية والخطيرة التي يصعب على البشر الوصول إليها، ومن الأمثلة على ذلك روبوت (Valkyrie) التابع لوكالة ناسا، الذي صُمم لاستكشاف الفضاء. ولكن مع التطور التقني الحالي، من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى، مثل قطاع التصنيع، انتشارًا واسعًا للروبوتات البشرية التي يمكنها أداء مهام محددة بدقة وفعالية.

إذ يمكن للروبوتات مثل (أوبتيموس) Optimus من تسلا أن تحدث ثورة حقيقية في قطاعي التصنيع واللوجستيات من خلال أداء المهام التي تتطلب دقة وتحملًا، وهذا يعني أننا نقترب من مصانع ذكية بالكامل، إذ تعمل الروبوتات مع البشر في بيئة عمل أكثر أمانًا وفعالية. تخيل مثلًا، روبوت أوبتيموس وهو يتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو يقوم بعمليات التجميع والفحص الدقيقة، في حين يقوم العامل البشري بمهام تتطلب اتخاذ قرارات إبداعية وحل المشكلات.

