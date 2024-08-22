كيفية اكتشاف مقاطع الفيديو المصممة بالذكاء الاصطناعي

تروّج شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي للإمكانات الإبداعية لمولدات الفيديو، التي تسمح لأي شخص بإنشاء مقاطع فيديو واقعية من خلال مطالبة نصية بسيطة، ومع أن هذا قد يبدو ممتعًا أو واعدًا، فإنه في الحقيقة قد يكون خطيرًا، خاصةً عند استخدام هذه الإمكانيات لتزييف الحقائق، ومن هنا تأتي أهمية الوعي والقدرة على التمييز بين مقاطع الفيديو الحقيقية والمزيفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

إليك بعض الطرق التي ستساعدك في اكتشاف مقاطع الفيديو المصممة بالذكاء الاصطناعي:

أولًا: أنواع مقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

هناك نوعان من مقاطع الفيديو التي يولدها الذكاء الاصطناعي: النوع الأول يشمل مقاطع الفيديو المنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي التي تتضمن لقطات مصممة بالذكاء الاصطناعي ولا تتضمن أي لقطات حقيقية أو كانت موجودة من قبل، وأبرزها مقاطع الفيديو التي تنتجها أداة Sora من OpenAI، التي يمكنها تقديم مقاطع فيديو قصيرة ولكن عالية الجودة يمكن بسهولة الاعتقاد بأنها حقيقية.

أما النوع الثاني والأكثر إثارة للقلق، فيشمل مقاطع الفيديو المعدلّة بالذكاء الاصطناعي مثل مقاطع الفيديو المصممة بتقنية التزييف العميق (deepfakes)، إذ تستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي لتركيب وجه شخص فوق وجه شخص آخر لتزييف حقيقة معينة.

ثانيًا: أبرز الأمور التي تدل على أن مقاطع الفيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية:

إليك أهم الأمور التي تدل على أن مقطع الفيديو الذي تشاهده غير حقيقي ومولّد بالذكاء الاصطناعي:

1- الوجوه لا تكون طبيعية المظهر تمامًا:

إن تقنية التزييف العميق التي تُستخدم لوضع وجه شخص فوق وجه شخص آخر مثيرة للإعجاب، لكنها ليست مثالية، وفي الكثير من الحالات تظهر علامات واضحة على التزييف، مثل: عدم امتزاج الوجه مع بقية الرأس، والإضاءة في الوجه لا تتطابق مع إضاءة المشهد الذي صوّر فيه الشخص الحقيقي.

يظهر في مقطع الفيديو التالي الرئيس أوباما وهو يقول أشياء غريبة، ولقد صُنع هذا الفيديو بالتزييف العميق قبل ست سنوات، وتظهر فيه بعض العيوب البارزة التي تشتهر بها مقاطع الفيديو المعدلّة بالذكاء الاصطناعي، مثل: شكل الوجه وحركات الفم غير الطبيعية.

2- عدم تطابق حركة الفم مع الكلام:

عيب آخر في تقنية التزييف العميق عدم مطابقة حركات الفم مع الكلام، خاصةً إذا كان الكلام مصطنعًا أيضًا، يظهر ذلك بنحو واضح في هذا الفيديو المزيف لأندرسون كوبر الذي نُشر العام الماضي، ومع أن الوجه المزيف يبدو أكثر واقعية من مقطع الفيديو السابق، فإن حركات الشفاه لا تتطابق مع الكلام الذي يُقال.

3- وجود عناصر غريبة:

تُنتج مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو تظهر فيها في بعض الأحيان عناصر غريبة، مثل: وجود أشخاص يسيرون في الخلفية بسرعة تختلف عن سرعة بقية العناصر الظاهرة في مقطع الفيديو نفسه.

4- وجود مظاهر بيئية غير طبيعية:

تُنشئ مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو بناءً على ما دُربت عليه من قبل فقط؛ وهذا يمكن أن يؤدي إلى وجود خلل في المظاهر البيئية وبعض المظاهر الأخرى.

على سبيل المثال: أنشأت أداة توليد مقاطع الفيديو Sora مقطع فيديو لكنيسة على ساحل أمالفي، وللوهلة الأولى يبدو طبيعيًا لكن إذا ركزت على المحيط، فسترى أن الأمواج تتحرك بعيدًا عن الشاطئ، في الاتجاه المعاكس للاتجاه الطبيعي الذي يجب أن تتحرك نحوه.

شاهد الفيديو التالي الذي يتضمن مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة التي أنتجتها أداة Sora، وواحد من هذه المقاطع المضمنة هو مقطع الفيديو الخاص بالكنيسة.

كما أنتجت هذه الأداة مقطع فيديو لرجل يركض على جهاز المشي، والمشكلة هي أن الرجل يركض إلى الأمام عكس الاتجاه الصحيح لجهاز المشي؛ إذ لا تفهم هذه الأداة بالضبط كيف من المفترض أن تعمل أجهزة المشي، وبالنظر من كثب، يمكنك اكتشاف أن خطوات الرجل ليست طبيعية، إذ يظهر كما لو أن النصف العلوي من جسمه يتوقف بين الحين والآخر، بينما يستمر النصف السفلي في الحركة.

وفي مقطع الفيديو التالي، يكتشف علماء الآثار كرسيًا بلاستيكيًا في رمال الصحراء، فيسحبونه ويزيلون الغبار عنه، ويظهر الكرسي وهو يتحرك من الهواء، ويحمله الشخص بطريقة غير طبيعية، ثم يطفو الكرسي بعيدًا من تلقاء نفسه، ثم يتحول إلى شيء آخر تمامًا في نهاية المقطع.

5- وجود الكثير من الأطراف:

لا تفهم مولّدات مقاطع الفيديو عدد الأطراف الطبيعي للبشر والحيوانات، ولا تدرك تمامًا أنه من المفترض أن تكون الأطراف نفسها طوال المشهد.

ولهذا السبب سترى أذرعًا وأرجلًا تظهر وتختفي في لقطات مختلفة في مقطع الفيديو نفسه، وهذا لا يحدث دائمًا لكنه قد يظهر في بعض مقاطع الفيديو، وستحتاج إلى التركيز في الأطراف جيدًا للتحقق من عددها وحركتها الطبيعية لتتمكن من تحديد كون مقطع الفيديو الذي تشاهده حقيقي أم مصمم بالذكاء الاصطناعي.