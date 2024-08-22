فعالية “LiveableCitiesX” تطلق مبادرة عالمية لبناء مدن المستقبل

أطلقت فعالية (LiveableCitiesX) حملة (IAmACityChangeMaker#)، التي تهدف إلى توحيد الجهود لبناء مجتمعات مستدامة وقوية وملائمة للعيش للأجيال المستقبلية.

وتأتي هذه الحملة استجابة للحاجة الملحة إلى إعادة تصميم خطط التنمية الحضرية لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتحول الحضري العالمي، فمن المتوقع أن يتركز 68% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، مما يمثل لحظة مفصلية في مسيرة التنمية الحضرية. وتفرض الوتيرة السريعة للتنمية الحضرية تحديات تتطلب معالجة فورية، مثل نقص المساكن وارتفاع متطلبات البنية التحتية.

وتستهدف الحملة صناع القرار والمخططين الحضريين والمهندسين والمستثمرين وغيرهم من المعنيين بتطوير المدن، وذلك لحثهم على تبني حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن.

أهداف فعالية LiveableCitiesX:

تهدف فعالية LiveableCitiesX، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 من نوفمبر القادم، إلى استضافة أبرز الجهات المعنية من سلسلة القيمة الخاصة بالتحول الحضري العالمي لمعالجة هذه القضايا وإحداث أثر إيجابي ملموس.

وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة (dmg events)، الجهة المنظمة لفعالية (LiveableCitiesX) ومعرض (BIG 5 Global): “تهدف حملة (I’m A City Change Maker) إلى تشجيع الجهات المشاركة في رسم ملامح مدن المستقبل على بناء مدن حيوية وملائمة للعيش، للارتقاء بجودة حياة السكان وضمان التنمية الحضرية المستدامة التي تواكب احتياجات الأجيال المقبلة”.

وتشكل فعالية LiveableCitiesX جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، وهي فعالية مخصصة لمعالجة التحديات المعقدة التي يواجهها مصممو المدن في مختلف أنحاء العالم. وتسعى الفعالية إلى تحويل التوجهات العالمية في مجال التنمية الحضرية إلى فرص لإحداث تغيير شامل، لا سيما أن 56% من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن.

دبي نموذج للتنمية المستدامة:

تُقام فعالية LiveableCitiesX في دبي، التي تشهد نموًا حضريًا سريعًا وتسعى جاهدة إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة. وتُعدّ دبي مثالًا يحتذى به في المنطقة، حيث تبنت العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة لسكانها.

وتهدف الفعالية إلى معالجة التحديات الفريدة للتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تشهد جميعها تحولًا حضريًا سريعًا، مما يستدعي اعتماد ممارسات تنموية مستدامة وعادلة.

فعالية (LiveableCitiesX) تركز في الحلول المبتكرة:

تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول والابتكارات التي تساهم في تحقيق التحول الحضري المستدام، وذلك من خلال أربع مناطق متخصصة، تشمل:

مركز الاستثمارات والرؤى للمدينة العالمية: الذي يتضمن أجنحة عرض للهيئات الحكومية وشركات الاستشارات والتطوير الحضري.

الذي يتضمن أجنحة عرض للهيئات الحكومية وشركات الاستشارات والتطوير الحضري. مركز الابتكار في البنية التحتية: الذي يسلط الضوء على التقنيات والحلول الخاصة بالمدن الذكية والتنقل وسبل النقل الحضرية.

الذي يسلط الضوء على التقنيات والحلول الخاصة بالمدن الذكية والتنقل وسبل النقل الحضرية. منطقة المعيشة الحضرية المستدامة: التي تركز في الأبنية الخضراء والمستدامة والمساحات والأماكن العامة والمدن الدائرية.

التي تركز في الأبنية الخضراء والمستدامة والمساحات والأماكن العامة والمدن الدائرية. منطقة الهندسة المعمارية: التي تستضيف شركات العمارة والتصميم الداخلي وتصميم المناظر الطبيعية.

مشاركة نخبة من الخبراء:



تستضيف القمة نخبة من الخبراء والقيادات العالمية في مجال التنمية الحضرية، ومنهم: الدكتور أنس باطاو، المستشار التقني للأمم المتحدة، وماثيو ترايب، المدير العام للتخطيط والتصميم في شركة أتكينز رياليس، وأندي بالانيسامي، عضو المجلس الاستشاري للتكنولوجيا والمدن الذكية في شركة أوبسشن؛ وماهيش رامانوجام، رئيس الشبكة العالمية للحياد الكربوني.

كما تشهد القمة مشاركة سعادة سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، التي تقود الفريق المعني بوضع السياسات واقتراح القوانين والتشريعات المستندة إلى البحوث العلمية والمتعلقة بالطفولة المبكرة وتعزيز السلوكيات المرتبطة بها، من خلال التركيز في الصحة والتغذية وحماية الطفل والدعم الأسري والتعليم والرعاية المبكرين.

ومن جهته، قال الدكتور الصالح سقطي، مستشار الابتكار والإبداع في مركز برنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية: “يشكل التصميم المعماري والبحث ومنهجيات التصميم المبتكرة عناصر أساسية لتطوير وتنفيذ حلول فعالة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدن المستقبل. وفي إطار رؤية المملكة 2030، نلتزم في المملكة بتطوير مدن تلبي الاحتياجات الراهنة وتتمتع بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على مواكبة احتياجات الأجيال المقبلة. ونعتمد على التخطيط الإستراتيجي والتحليلات الحديثة لنضمن أن تكون منظومتنا الحضرية مستدامة وشاملة وحيوية وداعمة لتطور المجتمع وازدهاره”.

تنطلق فعالية (LiveableCitiesX) في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 من نوفمبر 2024، وتقام في المكان ذاته مع فعالية مستقبل إدارة المرافق وجيو وورلد، وتستضيف أكثر من 15 ألف زائر وما يزيد على 200 جهة عارضة وما يتجاوز 500 وفد و50 متحدثًا.

ويمكن الانضمام إلى LiveableCitiesX من خلال هذا الرابط.