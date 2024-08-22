جوجل كروم يسهل الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة عبر الأجهزة

أعلنت جوجل أنه أصبح بإمكانك الوصول إلى كلمات المرور والإشارات المرجعية والعناوين المحفوظة في متصفح كروم بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك ضمن جوجل عبر المتصفح.

ويتيح لك هذا التغيير تخطي الخطوة الإضافية المتمثلة في التبديل إلى مزامنة كروم.

وتأتي هذه الميزة إلى متصفح كروم لنظام التشغيل أندرويد وأجهزة الحواسيب بعد طرحها في شهر أكتوبر من العام الماضي عبر iOS.

ويتوافق هذا النموذج بطريقة وثيقة مع كيفية استخدامك لتطبيقات جوجل وخدماتها الأخرى.

وقالت الشركة: “عندما أطلقنا مزامنة كروم أول مرة في عام 2009، مدعومة بحساب جوجل، كان هدفنا آنذاك هو مساعدة المستخدمين في الوصول إلى إشاراتهم المرجعية وكلمات المرور وعلامات التبويب عبر الأجهزة. في ذلك الوقت، كان من الأفضل تحقيق ذلك من خلال نموذج مزامنة بيانات الجهاز مع حسابك، مما يتطلب تسجيل الدخول وتمكين المزامنة”.

وعلى مر السنين، تغير العالم الرقمي وتطورت توقعات المستخدمين، وظهرت الخدمات السحابية في عام 2010، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أصبح مفهوم امتلاك الهوية الرقمية أكثر انتشارًا، وخاصة من خلال الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول.

وتقول جوجل إنها تمنحك خيار تسجيل الدخول إلى متصفح كروم من أجل الحصول على تجربة تصفح مخصصة، مما يسمح لك بإرسال علامات التبويب واستخدام كلمات المرور المحفوظة عبر الأجهزة.

ولن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك عبر كروم إذا لم تكن حريصًا على ربط بيانات التصفح بحسابك في جوجل.

وكما هو الحال دائمًا، لديك القدرة على التحكم، إذ تسعى الشركة إلى توفير تجربة متصفح ممتازة بغض النظر عن كونك اخترت تسجيل الدخول أم لا.

وبالإضافة إلى ذلك، يظل حفظ سجلك وعلامات التبويب المفتوحة في حسابك بمنزلة اشتراك منفصل بعد تسجيل الدخول إلى كروم.

وقالت كلير شارون، مديرة منتج متصفح كروم: “يتوقع المستخدمون تسجيل الدخول فقط للوصول إلى عناصرهم وتسجيل الخروج للحفاظ عليها آمنة. نظرًا إلى هذا التطور في التكنولوجيا ومعايير المستخدم، فإننا نواصل إحراز تقدم في تغيير نموذج المزامنة القديم إلى نموذج يلبي توقعات المستخدمين اليوم بطريقة سلسة”.