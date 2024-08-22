جوجل تعزز المشروعات الجماعية في منصتها التعليمية

تستعد جوجل لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تزويد منصتها التعليمية Classroom بتحديث تشتد الحاجة إليه يعمل على تبسيط عملية تعيين المشاريع الجماعية.

وصممت الشركة ميزة مجموعات الطلاب لجعل العمل الجماعي أسهل وأسرع للمعلمين، ومعالجة مشكلة طويلة الأمد.

وفي السابق، كان تعيين العمل الجماعي في منصة جوجل التعليمية يفرض على المعلمين أولًا إنشاء مهمة ومن ثم إضافة الطلاب يدويًًا إلى المجموعة.

ونجح هذا النهج في المشاريع العرضية، مع أنه أصبح مرهقًا للمعلمين الذين يستخدمون في كثير من الأحيان العمل الجماعي، وخاصة إذا كان الطلاب في المجموعات نفسها طوال العام.

وباستخدام ميزة مجموعات الطلاب الجديدة، يمكن للمدرسين الآن تحديد مجموعات الطلاب سابقًا قبل إنشاء الواجبات، مما يعني أن عملية تعيين العمل الجماعي أصبحت أسهل وأقل تعقيدًا.

ويمكنهم بسهولة إنشاء هذه المجموعات وتسميتها وإدارتها من علامة التبويب “الأشخاص” باستخدام زر المجموعة الجديد في الجهة العلوية لقائمة الفصل الدراسي.

وبمجرد الإعداد، يمكن تحديد هذه المجموعات بسرعة عند إنشاء مهمة جماعية، مما يؤدي إلى تبسيط العملية بأكملها.

وفي السابق، أضافت جوجل إمكانية استيراد قوائم الفصول الدراسية من بعض أنظمة معلومات الطلاب، مما يعني أن بعض المعلمين لن يحتاجوا إلى إضافة أسماء الطلاب يدويًا واحدًا تلو الآخر في كل فصل دراسي جديد.

ويُعد هذا التحديث جزءًا من مجموعة واسعة من التحسينات التي قدمتها جوجل للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لمنصتها التعليمية Classroom.

وتشمل التحديثات البارزة الأخرى ميزة Education Navigator، وميزة Read Along، والوضع الداكن لتطبيق الهاتف المحمول، وكلها مصممة لتحسين تجربة المستخدم لكل من المعلمين والطلاب.

وتُظهر جهود جوجل المستمرة لتحسين منصتها التعليمية Classroom التزامها بدعم المعلمين من خلال زيادة كفاء بيئات التعلم الرقمية وتسهيل استخدامها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع التعاونية.