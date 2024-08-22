جوجل تتيح للذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحسين رسائل البريد

طرحت جوجل ترقية لأدوات الكتابة بمساعدة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في جيميل، مما يوفر مساعدة إضافية في تحسين مسودات البريد الإلكتروني.

وعندما تكتب رسالة بريد إلكتروني، يمكنك استخدام الخيار الجديد Polish لتحويل ملاحظاتك التقريبية إلى مسودة رسمية كليًا وجاهزة للمراجعة بنقرة واحدة.

وتنضم هذه الميزة الجديدة إلى خيارات Help me write الأخرى التي يدعمها روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مثل Formalise و Elaborate، مما يمنحك تحكمًا كبيرًا في أسلوب رسائل البريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى ميزة Polish الجديدة، سهلت جوجل الوصول إلى أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً من مسودة بريدك الإلكتروني.

وإذا كنت تستخدم جيميل عبر أندرويد أو iOS، فإنك تحصل الآن على اختصارات تظهر داخل نص رسائل البريد الإلكتروني.

وتُعد هذه الأدوات جزءًا من حزمة Google One AI Premium أو متاحة لأولئك الذين اشتروا الوظيفة الإضافية Gemini for Google Workspace.

وإذا كنت تندرج ضمن إحدى هذه الفئات، فإنك تلاحظ اختصار Help me write عند بدء مسودة جديدة. ومن خلال النقر على هذا الخيار، يمكنك السماح لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini بصياغة بريدك الإلكتروني من البداية.

وبمجرد كتابة ما يصل إلى 12 كلمة على الأقل في مسودتك، سواء كانت من كتابتك أو كتابة الذكاء الاصطناعي، فإنك تلاحظ ظهور اختصار Refine my draft الجديد بأحرف رمادية في الجهة السفلية للنص.

ومن خلال تمرير إبهامك على هذا النص، يمكنك اختيار Polish أو Formalise أو Elaborate أو Shorten من أجل مسودتك، اعتمادًا على ما هو مطلوب. ويمكنك أيضًا اختيار إنشاء الذكاء الاصطناعي لمسودة جديدة كليًا.

وإذا لم يظهر اختصار Refine my draft، فإن بإمكانك تحقيق النتائج نفسها من خلال النقر على أيقونة القلم الرصاص التي تُظهر أيضًا الخيارات المتاحة لتحسين بريدك الإلكتروني.

وبفضل هذه التحسينات، أصبح لدى مستخدمي جيميل الآن أدوات قوية لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية ومُعدة جيدًا بأقل جهد.