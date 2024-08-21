OpenAI تطرح خيارات الضبط الدقيق لنموذج GPT-4o

أعلنت OpenAI توفر الضبط الدقيق لنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o، مما يسمح للمطورين بإنشاء إصدارات مخصصة من النموذج لتعزيز الأداء والدقة في التطبيقات.

ويمكن للمطورين الآن ضبط GPT-4o باستخدام البيانات الخاصة. وتتيح هذه العملية تصميم النموذج ليناسب احتياجات محددة، مما يؤدي إلى تحسين هيكل الاستجابات.

وقالت OpenAI إنه يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء حتى مع بضع عشرات من الأمثلة فقط.

ويؤدي الضبط الدقيق إلى تحسين أداء النموذج عبر المهام المختلفة، سواء أكان الأمر يتعلق بالبرمجة أو الكتابة الإبداعية.

وتخطط OpenAI لمواصلة توسيع خيارات التخصيص للمطورين.

وفي الأشهر الأخيرة، تعاونت OpenAI مع شركاء مختارين لاختبار ضبط GPT-4o، مما أدى إلى نتائج ملحوظة.

ويستخدم Genie، مساعد الذكاء الاصطناعي من شركة Cosine AI، نموذج GPT-4o مع خيارات الضبط الدقيق للتعامل بطريقة مستقلة مع مهام هندسة البرمجيات، مثل إصلاحات الأخطاء وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية.

ومن خلال تدريبه على أمثلة من العالم الحقيقي، حقق Genie درجة قدرها 43.8 في المئة في معيار SWE-bench Verified و 30.08 في المئة في SWE-bench Full، وهو تحسن كبير مقارنةً بدرجته السابقة البالغ قدرها 19.27 في المئة.

وحصلت Distyl، وهي شريك الذكاء الاصطناعي لشركات Fortune 500، على المركز الأول في معيار BIRD-SQL، وهو اختبار رائد لتحويل النص إلى SQL.

وحقق نموذج GPT-4o المضبوط بدقة دقة تنفيذ قدرها 71.83 في المئة، متفوقًا في مهام، مثل إعادة صياغة الاستعلام، وتصنيف الأغراض، وإنشاء SQL.

وتضمن OpenAI بقاء النماذج المضبوطة تحت السيطرة الكاملة للمطورين، مع الملكية الكاملة لجميع بيانات الأعمال.

ونفذت OpenAI أيضًا تدابير سلامة عديدة لمنع سوء الاستخدام، ويشمل ذلك تقييمات ومراقبة السلامة الآلية لضمان الامتثال لسياسات الاستخدام.

ويمكن للمطورين بدء الضبط الدقيق من خلال الوصول إلى لوحة معلومات الضبط الدقيق، واختيار gpt-4o-2024-08-06 من خيارات النموذج.

تبلغ تكلفة ضبط GPT-4o مقدار 25 دولارًا لكل مليون رمز مميز للتدريب، مع تكاليف استدلال قدرها 3.75 دولارات لكل مليون رمز إدخال و 15 دولارًا لكل مليون رمز إخراج.

وفيما يتعلق بالضبط الدقيق لنموذج GPT-4o mini، فإن الشركة تتيح هذا الأمر لجميع المطورين عبر المستويات المدفوعة.

ومن خلال تحديد gpt-4o-mini-2024-07-18 من خيارات النموذج عبر لوحة المعلومات، يمكن للمطورين ضبط ما يصل إلى مليوني رمز مميز تدريبي يوميًا مجانًا حتى تاريخ 23 سبتمبر 2024.