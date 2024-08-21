واتساب وتيليجرام تتعرضان لهجوم إلكتروني في روسيا

واجه مستخدمو تطبيقي واتساب وتيليجرام في روسيا صعوبات في الوصول إليهما يوم الأربعاء، نتيجة انقطاع وصفته هيئة مراقبة الاتصالات الحكومية بأنه ناتج عن هجوم “حجب الخدمة المُوزّع” (DDoS)، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضحت الهيئة أن الهجوم قد أُوقف، وأن الشبكات عادت إلى العمل بنحو طبيعي.

وذكرت وسائل إعلام روسية محلية أن خدمات أخرى مثل ويكيبيديا وسكايب ومنصة التواصل الاجتماعي “ديسكورد” قد تأثرت أيضًا بهذا الهجوم.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن “الانقطاع مرتبط بهجوم DDoS على مشغلي الاتصالات الروس”، دون أن تذكر مَن يقف وراء هذا الهجوم.

ويُعد هجوم حجب الخدمة المُوزّع DDoS نوعًا من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل عمل الخوادم أو الخدمات أو الشبكات عن طريق إغراقها بكمية كبيرة جدًا من الطلبات في وقت قصير.

وجاء هذا الانقطاع في التطبيقات التي تحظى بشعبية واسعة في روسيا بعد أسابيع من تقييد السلطات الروسية الوصول إلى منصة مشاركة الفيديو يوتيوب مع تصاعد الانتقادات الرسمية الروسية للمنصة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد مئات المستخدمين الروس بوجود مشكلات في استخدام تطبيق المراسلة الآمن “سيجنال” وسط تقارير تفيد بحجب التطبيق.

يُذكر أن روسيا بدأت حظر الوصول إلى تطبيق تيليجرام عام 2018، لكنها تراجعت عن هذا الحظر ورفعته في وقت لاحق، كما تحظر السلطات الروسية الوصول إلى منصتي فيسبوك وإنستاجرام؛ لأنها تعد شركة ميتا المالكة لهما “منظمة متطرفة”، لكنها في الوقت نفسه تتيح الوصول إلى واتساب داخل البلاد، حيث يُعد التطبيق الأكثر شعبية هناك.