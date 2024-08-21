واتساب تخطط لاستبدال أرقام الهواتف بأسماء المستخدمين

طرحت واتساب تحديثًا جديدًا برقم الإصدار 2.24.18.2 من خلال برنامج Google Play Beta، مما يوضح أن منصة التراسل تطور ميزة متقدمة لاسم المستخدم مع دعم رقم التعريف الشخصي، ومن المفترض أن تكون متاحة في التحديث المستقبلي.

وظهرت في وقت سابق بيانات تفيد بأن منصة التراسل تطور ميزة لإعداد اسم مستخدم. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين باختيار اسم مستخدم فريد لحساباتهم في المستقبل، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية.

ولا تزال هذه الميزة في مرحلة التطوير، مع أن واتساب يبدو أنها ملتزمة بمواصلة تحسين اتصالات المستخدم من خلال إدماج أدوات الأمان الجديدة.

وبفضل الإصدار التجريبي برقم الإصدار 2.24.18.2 من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، الذي يتوفر عبر متجر جوجل بلاي، ظهر أن واتساب تعمل على ميزة متقدمة لاسم المستخدم مع دعم رقم التعريف الشخصي.

وتستكشف المنصة إمكانية تنفيذ ميزة متقدمة لاسم المستخدم تهدف إلى تعزيز خصوصية رقم الهاتف، ومن المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي.

وباستخدام هذه الميزة، يستطيع الأشخاص الاتصال بك عبر واتساب من خلال اسم المستخدم، مما يلغي الحاجة إلى تبادل رقم هاتفك.

وتوفر هذه الإضافة للمستخدمين مرونة كبرى في إدارة تجربة الخصوصية، إذ يمكنهم اختيار استخدام اسم المستخدم بدلًا من رقم هاتفهم للتفاعلات الجديدة.

ومن المهم ملاحظة أن الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك يستمرون برؤيته، مع أنه يمكنك اختيار استخدام اسم المستخدم لبدء محادثات جديدة بالمستقبل.

ومن أجل زيادة تعزيز الخصوصية، تعمل واتساب أيضًا على تطوير ميزة رقم التعريف الشخصي الاختيارية لاسم المستخدم.

ويُعد رقم التعريف الشخصي هذا بمنزلة طبقة إضافية من الخصوصية، وخاصة للأشخاص الذين لم تتفاعل معهم سابقًا.

ويمكنك اختيار رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام على الأقل لتبادله مع الآخرين، ولكن لا ينبغي أن يتضمن هذا أبدًا معلومات خاصة، مثل رمز التحقق المكون من خطوتين.

ومن أجل الحد من الرسائل غير المرغوب فيها، يحتاج الأشخاص الآخرون إلى إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك قبل أن يتمكنوا من الاتصال باسم المستخدم أول مرة.

وبمجرد تعيين رقم التعريف الشخصي، يجب على المستخدمين تبادله مع الأشخاص الذين يريدون الاتصال بهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المشاركين في المحادثات الحالية لن يحتاجوا إلى استخدام رقم التعريف الشخصي.

وتطور واتساب هذه الميزة الاختيارية المصممة لتمنحك تحكمًا إضافيًا في من يمكنه الوصول إليك، مما يضمن أن الأشخاص الذين تختارهم هم فقط من يمكنهم التواصل معك في البداية من خلال اسم المستخدم الخاص بك.