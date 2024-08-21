هواوي تؤكد إطلاق هاتفها الثلاثي الطي قريبًا

تستعد شركة هواوي لتكون أول شركة في العالم تطلق هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي الشهر المقبل، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو.

وكان الهاتف قد رُصد في يد الرئيس التنفيذي للشركة، مرة على متن طائرة في حالته المفتوحة، ومرة أخرى في وضع الطي.

وأعلن يو موعد إطلاق أول هاتف قابل للطي بثلاث طيّات خلال حضوره حفل تسليم سيارة Stelato S9 الكهربائية، التي تعمل بنظام HarmonyOS من هواوي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.

وعندما سُئل يو عن الهاتف الجديد، أجاب بثقة “الشهر المقبل”. ولكن من المتوقع أن يكون الإطلاق حصريًا في الصين فقط في البداية.

وتداولت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار حول ذلك الهاتف المنتظر، لكن ذلك يُعد أول تأكيد رسمي من الشركة بشأنه.

ومن المتوقع أن تطرح هواوي الهاتف بسعر مرتفع. ووفقًا للتسريبات السابقة، سيكون ذلك الهاتف نحيفًا للغاية في وضع الطي، مما يجعله منافسًا قويًا للهواتف القابلة للطي الأخرى الموجودة حاليًا في السوق.

وتتردد شائعات تفيد بأن الهاتف قد يأتي بشاشة قياسها 10 إنشات عند فتح الهاتف كاملًا، كما سيعمل بمعالج Kirin 9 الذي يُتوقع أن يكون موجودًا في سلسلة Huawei Mate 70 القادمة.

وسيعطي هذا الهاتف ذو التصميم الفريد هواوي ميزةً تنافسية في سوق الهواتف القابلة للطي على منافستها سامسونج التي أعلنت حديثًا الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 في سبيل تعزيز هيمنتها على هذا السوق عالميًا.