موتورولا تكشف عن هاتف Moto G45

أعادت شركة موتورولا إحياء سلسلة Moto G4 بعد انقطاع طويل، إذ أطلقت هاتفًا جديدًا ضمن هذه الفئة تحت اسم Moto G45.

ويأتي الهاتف داعمًا للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وثلاثة ألوان مختلفة، بسعر منخفض يبدأ من نحو 130 دولارًا أمريكيًا.

ويحمل الهاتف شاشة نوعها LCD قياسها 6.5 إنشات بدقة قدرها +HD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Moto G45 بمعالج سنابدراجون 6s جين 3، المعالج نفسه المُستخدم في هاتف Moto G85، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ومن أبرز مزايا هاتف Moto G45 تصميمه الملون الجذاب، إذ ستطلقه الشركة بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأخضر والوردي، وتصميم يشبه الجلد.

وزودت موتورولا الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، مع شاحن TurboPower بقوة قدرها 20 واطًا، وهو متاح داخل علبة الشراء.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 من دون تطبيقات زائدة مثبتة افتراضيًا، كما يحتوي الجهاز على راديو FM وتقنية الاتصال القريب المدى NFC ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم.

ويبدأ سعر Moto G45 من 130 دولارًا أمريكيًا، وقد بدأت الشركة إطلاقه في الهند.