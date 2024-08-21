ما المزايا القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.1؟

تختبر آبل حاليًا الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.1 مع المطورين، ومن المُتوقع أن تطلق الإصدار النهائي منه خلال شهر أكتوبر، وسيتضمن هذا التحديث مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) الجديدة بالإضافة إلى السماح بالإجراءات اللاتلامسية من التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المزايا التي سيجلبها تحديث iOS 18.1 إلى هواتف آيفون:

1- مزايا الذكاء الاصطناعي:

يتضمن iOS 18.1 مزايا Apple Intelligence وهي مجموعة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي من آبل أعلنتها الشركة أول مرة في مؤتمر WWDC في يونيو. وستطرح هذه المزايا خلال العام المقبل، ولكنها ضمنت مجموعة منها في تحديث iOS 18.1 وتشمل:

أدوات الكتابة:

باستخدام أدوات الكتابة الجديدة (Writing Tools)، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النصوص ومراجعتها وتلخيصها ببضع نقرات فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وفيما يلي الخيارات المتاحة من أدوات الكتابة في تحديث iOS 18.1:

إعادة الكتابة (Rewrite).

تدقيق النص (Proofread).

تغيير صياغة النص إلى صياغة غير رسمية (Make Friendly).

جعل النص احترافيًا (Make Professional).

تلخيص النص (Summarize).

إنشاء قائمة (Make List).

إنشاء جدول (Make Table).

وضع Reduce Interruptions:

يُعد Reduce Interruptions وضع تركيز جديدًا في iOS 18.1 يستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار الإشعارات المهمة فقط. ويعمل هذا الوضع تمامًا مثل أوضاع التركيز الأخرى في iOS، مما يسمح لك بتعيين تطبيقات وجهات اتصال مختلفة تريد دائمًا تلقي إشعارات منها، ويمكن إدارة ذلك من تطبيق الإعدادات.

مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور:

تتوفر بعض مزايا Apple Intelligence الجديدة في تطبيق الصور، ومنها: مزية إنشاء الذكريات من الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الهاتف بحسب طلب المستخدم، وبمجرد كتابة وصف لشكل القصة التي يريد إنشاءها، يستخدم الهاتف الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور ومقاطع الفيديو، لاختيار الأكثر ملاءمة بناءً على الوصف المقدم. ثم يُنشئ قصة مع فصول منظمة حول موضوعات مستخرجة من الصور، ثم يجمع هذه الفصول في مقطع فيديو احترافي يمكن للمستخدم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك أيضًا مزية البحث المتقدم التي تعتمد على اللغة الطبيعية والتي تُسهّل العثور على صور معينة. كما أصبحت القدرة على البحث في مقاطع الفيديو أفضل من قبل؛ مما يتيح لك العثور على لقطات محددة في مقاطع الفيديو والانتقال مباشرة إلى الجزء الذي تريده.

المساعد الافتراضي سيري المُحدّث:

مع أن معظم الترقيات المهمة التي سيحصل عليها المساعد الصوتي سيري لن تكون متاحة في هذا العام، فإن iOS 18.1 يتضمن بعض التغييرات التي أضافتها آبل إلى المساعد الصوتي؛ إذ يتضمن iOS 18.1 التصميم الجديد كُليًا للمساعد الصوتي سيري الذي يُظهر ضوءًا متوهجًا يلتفّ حول حافة الشاشة عندما يكون سيري نشطًا كما في الصورة التالية:

وبفضل التدريب على وثائق الدعم الشاملة من آبل، سيتمكن سيري من تقديم إجابات مفصلة عن الأسئلة المتعلقة بمنتجات آبل وأنظمة التشغيل. وتقول آبل أيضًا إن سيري في تحديث iOS 18.1 سيكون أفضل في مواكبة المحادثات، فهو قادر على فهم المحادثة حتى عندما تتعثر في نطق بعض الكلمات أو تغير طلبك في منتصف المحادثة.

ترقيات في تطبيق البريد:

يتضمن iOS 18.1 بعض مزايا Apple Intelligence الجديدة الخاصة بتطبيق البريد؛ إذ سيتضمن تطبيق البريد قسمًا جديدًا يسمى (الرسائل المهمة) Priority Messages في الجهة العلوية يعرض رسائل البريد الإلكتروني المهمة فقط، وسترى أيضًا ملخصًا لكل رسالة بدلًا من مجرد معاينة الأسطر القليلة الأولى من كل رسالة.

سترى أيضًا زر (تلخيص) Summarize جديدًا يمكنك استخدامه لتلخيص الرسالة، كما توفر مزية (الرد الذكي) Smart Reply الجديدة اقتراحات للاستجابة السريعة وستحدد جميع الأسئلة المضمنة في الرسالة لضمان الإجابة عن كل شيء.

ملخصات التسجيلات الصوتية:

يوفر iOS 18.1 أيضًا مزية الملخصات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتوفر هذه المزية في تطبيق الملاحظات (Notes)، ويمكنها تقديم ملخص للتسجيلات الصوتية. وعند تسجيل مكالمة هاتفية في تطبيق الهاتف، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء ملخص لهذا التسجيل.

ملخصات الإشعارات:

عندما تتلقى إشعارات متعددة من تطبيقي البريد أو الرسائل، يلخصها الذكاء الاصطناعي تلقائيًا حتى تتمكن من الحصول على فكرة عامة عن محتوى الرسالة دون الحاجة إلى النقر فوق كل رسالة وقراءتها.

2- الإجراءات اللاتلامسية في تطبيقات الطرف الثالث:

بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ستسمح آبل للمطورين بتقديم معاملات NFC داخل التطبيقات باستخدام شريحة Secure Element بدءًا من iOS 18.1. وهذا يعني أن المستخدم سيتمكن من تحديد تطبيق الدفع الافتراضي دون تلامس الذي يمكن الوصول إليه عند النقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي لجهاز آيفون.

وفي السابق، سمحت آبل بظهور تطبيق Apple Pay فقط عند النقر المزدوج فوق هذا الزر، ومن خلال هذا التغيير، يستطيع المطورون تقديم المعاملات اللاتلامسية داخل التطبيقات الخاصة بهم لمجموعة واسعة من الاستخدامات، ومنها: المدفوعات داخل المتجر، ومفاتيح السيارة، ومفاتيح المنزل، ومفاتيح الفنادق، وبطاقات المكافآت، وتذاكر الأحداث.

وتتاح واجهات برمجة التطبيقات لإنشاء هذه الاستخدامات للمطورين في أستراليا والبرازيل وكندا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الإصدار التجريبي من iOS 18.1 وستكون متاحة لدول إضافية لاحقًا.

هل أطلقت آبل الإصدار التجريبي العام من iOS 18.1؟

لم تطلق آبل إصدارًا تجريبيًا عامًا من iOS 18.1 في الوقت الحالي، لكن يتوفر الإصدار التجريبي الخاص بالمطورين. ويتوفر هذا الإصدار فقط لهاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، وفي وقت لاحق، ستطلق آبل إصدارات تجريبية من iOS 18.1 لطرز آيفون الأخرى ولكن دون مزايا Apple Intelligence، ومن المُتوقع أن تطلق آبل الإصدار النهائي من تحديث iOS 18.1 في شهر أكتوبر.