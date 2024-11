مايكروسوفت تعزز مزايا منصة الإنتاجية Loop

طرحت مايكروسوفت Loop 2.0، وهو أحدث إصدار للمنصة الإنتاجية مع واجهة مستخدم متجددة وتحسينات عديدة من أجل تعزيز تجربة المستخدم.

وأضافت الشركة طرقًا جديدة للتنقل في التطبيق المنافس لتطبيقات Notion و Coda.

وأعلنت مايكروسوفت Loop في عام 2021، وهي في الأساس رد الشركة على ظهور سلالة جديدة من تطبيقات إنشاء المستندات المرنة، مثل Notion و Coda.

وتُعد منصة Loop، المتوفرة مع اشتراكات معينة في Microsoft 365 منذ شهر نوفمبر 2023، أكثر تعقيدًا مما قد يبدو للوهلة الأولى.

ويمكن أن تكون بمنزلة مساحة عمل مشتركة يمكن للعديد من الزملاء تحريرها في الوقت الفعلي، مع القدرة على تضمين مجموعة متنوعة من المحتوى، مثل الجداول واستطلاعات الرأي وحتى التطبيقات الخارجية.

كما يمكن أيضًا إدراج مكونات Loop في تطبيقات Microsoft 365 الأخرى، مع تحديث جميع المكونات في وقت واحد عند إجراء أي تغييرات.

وفي سلسلة من المنشورات عبر إكس، سلطت مايكروسوفت الضوء على إضافات عديدة جديدة تهدف إلى تحسين واجهة مستخدم Loop.

ويتيح زر Create new الآن للمستخدمين إضافة مساحات عمل أو صياغة أفكار من أي مكان في المنصة، بدلًا من صفحة Loop الرئيسية فقط.

ويمكن إضافة مكونات وصفحات Loop إلى مساحة عمل موجودة أو جديدة من القائمة الموجودة في الجهة العلوية من مستند Loop.

وأضافت مايكروسوفت علامة تبويب لملاحظات اجتماعات تيمز Teams ضمن الشريط الجانبي لمنصة Loop.

ويوجد قسم Favorites الجديد في الشريط الجانبي لمساحات العمل المهمة.

ويوفر قسم Recent الموجود ضمن الشريط الجانبي وصولًا سريعًا إلى صفحات ومكونات Loop المفتوحة سابقًا عبر تطبيقات Microsoft 365.

وتطرح مايكروسوفت الآن مزايا Loop الجديدة، وقالت الشركة إنها يجب أن تكون متاحة لجميع المستخدمين قريبًا جدًا.

Introducing Loop 2.0!

We got a fresh new look 🔥🔥🔥

Beyond the new #MicrosoftLoop UI, we’ve made it easier to get to your meeting notes, favorites, recent, and more. #NewInLoop Check it out: https://t.co/GUtPfhyebT

Here’s what we’ve been brewing 👇 pic.twitter.com/UlYLYIXlpn

— Microsoft Loop (@MicrosoftLoop) August 19, 2024