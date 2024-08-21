مايكروسوفت تطلق نماذج Phi-3.5 لمنافسة جوجل

أصدرت مايكروسوفت ثلاثة نماذج جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي في سلسلة Phi، وهي Phi-3.5-mini-instruct و Phi-3.5-MoE-instruct و Phi-3.5-vision-instruct.

وتتفوق هذه النماذج في التفكير المنطقي ودعم اللغات المتعددة، مع أنها تواجه قيودًا فيما يتعلق بالمعرفة الواقعية والسلامة.

وتهدف سلسلة Phi، المصممة للاستخدام التجاري والعلمي، عمومًا إلى إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة باستخدام بيانات تدريب عالية الجودة، مع أن مايكروسوفت لم تنشر بعد تفاصيل بخصوص عملية تدريب Phi-3.5.

وفيما يتعلق بنموذج الرؤية Phi-3.5-vision-instruct، تقول مايكروسوفت إنها استخدمت بيانات اصطناعية مولدة حديثًا تشبه الكتب المدرسية لغرض تدريس الرياضيات والبرمجة والتفكير المنطقي والمعرفة العامة بالعالم، بالإضافة إلى معلومات أخرى عالية الجودة وبيانات مفلترة.

وتقول مايكروسوفت إن هذه النماذج الجديدة مثالية للاستخدامات ذات الموارد المحدودة، والسيناريوهات الحساسة للوقت، والمهام التي تتطلب تفكيرًا منطقيًا قويًا ضمن إمكانيات النماذج اللغوية الكبيرة.

وصممت الشركة نموذج Phi-3.5-mini-instruct، الذي يحتوي على 3.8 مليارات معلمة، للبيئات المنخفضة الموارد. وبغض النظر عن صغر حجمه، فإنه يوفر أداءً جيدًا في المعايير، وخاصة في المهام المتعددة اللغات.

ويضم نموذج Phi 3.5 MoE-instruct ما يصل إلى 16 وحدة مستقلة داخل الشبكة العصبونية يتمتع كل منها بمقدار 3.8 مليارات معلمة، أي بإجمالي قدره 60.8 مليار معلمة.

وعند استخدام وحدتين مستقلتين داخل الشبكة العصبونية، فإن النموذج يستخدم ما يصل إلى 6.6 مليارات معلمة فقط، وهو ما يكفي لمطابقة نماذج أكبر في فهم اللغة والرياضيات، وللتفوق على بعضها في مهام التفكير.

ويستطيع نموذج Phi-3.5-vision-instruct المتعدد الوسائط معالجة النصوص والصور، وهو يحتوي على 4.2 مليارات معلمة.

ويُعد Phi-3.5-vision-instruct مناسبًا لمهام، مثل فهم الصور وتعرف الحروف ضوئيًا وفهم المخططات، ويتفوق على النماذج ذات الحجم المماثل في المعايير، ويتنافس مع النماذج الكبرى في معالجة الصور المتعددة وتلخيص الفيديو.

وتدعم جميع نماذج Phi 3.5 طول سياق يصل إلى 128000 رمز مميز، مما يجعلها مفيدة لملخصات المستندات الطويلة واسترجاع السياق المتعدد اللغات، وهي تتفوق على نماذج Gemma 2 من جوجل المقتصرة على 8000 رمز مميز.

ويحد الحجم الصغير للنماذج من معرفتها الواقعية، وفقًا لشركة مايكروسوفت، مما قد يؤدي إلى أخطاء مرتفعة مقارنةً بالمتوسط. وتقترح مايكروسوفت إقران Phi-3.5 بطريقة بحث، مثل RAG، لمعالجة نقطة الضعف هذه.

وتتوفر نماذج Phi 3.5 بموجب ترخيص MIT عبر منصة Hugging Face ومن خلال Azure AI Studio، وهي تتطلب وحدات معالجة رسومات متخصصة، مثل A100 أو A6000 أو H100 من إنفيديا.