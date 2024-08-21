مايكروسوفت تطلق تطبيق تيمز الموحّد للحواسيب

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا إطلاق تطبيق تيمز Microsoft Teams الموحد لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز 10 وويندوز 11 وماك.

ويأتي هذا الإعلان بعد إصدار النسخة التجريبية للتطبيق الجديد، التي كانت متاحة لأعضاء البرنامج التجريبي Windows Insider، وقد بات الآن التطبيق متاحًا لكافة المستخدمين.

ويتيح هذا التطبيق الموحّد للمستخدمين تسجيل الدخول إليه باستخدام الحسابات الشخصية أو حسابات العمل أو الحسابات التعليمية والتبديل بينها دون الحاجة إلى استخدام أكثر من نسخة من التطبيق.

ويمكن للمستخدمين انتظار التحديث التلقائي للتطبيق، أو تحميل النسخة الجديدة مباشرةً من متجر مايكروسوفت لتسريع العملية.

وأوضحت مايكروسوفت عبر مدونتها الرسمية أن المستخدمين الذين يرغبون في إضافة أكثر من حساب إلى التطبيق الجديد يمكنهم تسجيل الدخول إلى أحد الحسابات أولًا، ثم النقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية لإضافة الحسابات الأخرى.

وعند تشغيل التطبيق الجديد، يمكن للمستخدمين فتح الحسابات الشخصية أو المهنية أو التعليمية في نوافذ متجاورة.

وأكدّت مايكروسوفت أن التطبيق يدعم اختيار الحساب المفضّل عند الانضمام إلى اجتماع عبر تيمز، إذ يمكن للمستخدمين الانضمام كضيوف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، أو اختيار الحساب المناسب عند الانضمام.

ويتيح التطبيق الموحّد لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 وماك، الذين يسجلون الدخول باستخدام بريد إلكتروني شخصي، التواصل مع مستخدمي تيمز الآخرين مجانًا. ومع ذلك، يبقى التطبيق خاضعًا لقيود المسؤولين إذا سُجّل الدخول إليه باستخدام حساب عمل.

يُذكر أن تطبيق تيمز الجديد ينضم إلى إصدارات التطبيق المتاحة في أنظمة أندرويد و iOS الأخرى، التي تدعم بالفعل تسجيل الدخول بالحسابات الشخصية والمهنية والتعليمية.