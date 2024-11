لينوفو تطلق حواسيب Yoga المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط 

أطلقت شركة لينوفو أحدث تشكيلة من حواسيبها (Yoga) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتقديم تجربة مستخدم ثورية. وتُعدّ هذه الخطوة علامة فارقة في عالم الحوسبة الشخصية، حيث تسعى لينوفو إلى تمكين المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإبداع.

واحتفاءً بهذا الحدث، أقامت لينوفو نافذة عرض تفاعلية في مول الإمارات في دبي، حيث يمكن للزوار تجربة حواسيب (Yoga) الجديدة وتعرّف مزاياها المذهلة، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجاري، كما تتضمن الفعالية ورش عمل ومسابقات تفاعلية تهدف إلى تعريف الجمهور بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في عالم الحوسبة.

تعمل لينوفو على توسيع مجموعتها الشاملة من الأجهزة والبرامج والخدمات المحسنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الحاسوب المحمول الجديد (Lenovo Yoga Slim 7x) المناسب للاستخدامات الشخصية وفي بيئات الأعمال المختلفة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Snapdragon X Elite) الجديد من كوالكوم، الذي يتميز بوحدة المعالجة المركزية (Qualcomm Oryon) المكونة من 12 نواة، ووحدة معالجة الرسوميات (Qualcomm Adreno)، ووحدة المعالجة العصبية (Qualcomm Hexagon) القادرة على إجراء 45 تريليون عملية في الثانية. وتمكّن هذه القوة الحاسوبية الجهاز من التعامل بسهولة مع المهام المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الإنتاجية المتقدمة.

وبفضل أحدث الترقيات من شركة مايكروسوفت ومنظومة (+Copilot)، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، مما يضمن إنتاجية أعلى وإبداعًا سلسًا.

في إطار أنشطتها عبر نافذة الذكاء الاصطناعي المؤقتة في مول الإمارات، تستضيف لينوفو سلسلة من الدورات التدريبية للمبدعين بقيادة عدد من المؤثرين ضمن مبادرتها (#كن_الصانع) (#BeTheCreator)، ومنهم: الفنان مصطفى الديسطي المتخصص في فنون الأبعاد الثلاثية والمؤثرات البصرية، والمعروف باسم (100.pixels)، وكريستل بشارة الفنانة الرقمية، وفنان المؤثرات البصرية والخاصة Ludusfilms.

وستوفر هذه الورش للمبدعين الطموحين تجربة عملية مع حواسيب Yoga المحمولة، ما يتيح للمشاركين استكشاف الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وإنجاز أعمالهم الفنية. ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال هذا الرابط، للمشاركة في هذا الحدث.

ويتيح الحدث للزوار أيضًا تصميم ذكريات العطلة الصيفية المفضلة لديهم باستخدام Microsoft Copilot، ومن ثم طباعة إبداعاتهم، والدخول في مسابقة تؤهلهم للفوز بجهاز (Lenovo YOGA 9i 2-in-1) من خلال عرض أعمالهم الفنية وتشجيع الآخرين على التصويت لهم.

We all know cats are excellent climbers, so we aren't gonna ask how she got there 😅

With Lenovo, your imagination is limitless. Watch how the cat got to the world's tallest building with Lenovo Yoga Pro! 🔮 #LenovoYogaPro #Lenovo pic.twitter.com/6X9GP0DPLJ

— Lenovo Middle East (@Lenovo_ME) July 10, 2024