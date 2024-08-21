لينوفو تطلق حواسيب Yoga المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط 

أطلقت شركة لينوفو أحدث تشكيلة من حواسيبها (Yoga) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لتقديم تجربة مستخدم ثورية. وتُعدّ هذه الخطوة علامة فارقة في عالم الحوسبة الشخصية، حيث تسعى لينوفو إلى تمكين المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والإبداع.

واحتفاءً بهذا الحدث، أقامت لينوفو نافذة عرض تفاعلية في مول الإمارات في دبي، حيث يمكن للزوار تجربة حواسيب (Yoga) الجديدة وتعرّف مزاياها المذهلة، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجاري، كما تتضمن الفعالية ورش عمل ومسابقات تفاعلية تهدف إلى تعريف الجمهور بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في عالم الحوسبة.

حاسوب (Lenovo Yoga Slim 7x) الجديد:

تعمل لينوفو على توسيع مجموعتها الشاملة من الأجهزة والبرامج والخدمات المحسنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الحاسوب المحمول الجديد (Lenovo Yoga Slim 7x) المناسب للاستخدامات الشخصية وفي بيئات الأعمال المختلفة.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Snapdragon X Elite) الجديد من كوالكوم، الذي يتميز بوحدة المعالجة المركزية (Qualcomm Oryon) المكونة من 12 نواة، ووحدة معالجة الرسوميات (Qualcomm Adreno)، ووحدة المعالجة العصبية (Qualcomm Hexagon) القادرة على إجراء 45 تريليون عملية في الثانية. وتمكّن هذه القوة الحاسوبية الجهاز من التعامل بسهولة مع المهام المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الإنتاجية المتقدمة.

وبفضل أحدث الترقيات من شركة مايكروسوفت ومنظومة (+Copilot)، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، مما يضمن إنتاجية أعلى وإبداعًا سلسًا.

أهم المزايا الجديدة في حاسوب (Yoga Slim 7x) الجديد من لينوفو:



أداء قوي: بفضل معالج Snapdragon X Elite الجديد يوفر قوة معالجة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة.

بفضل معالج Snapdragon X Elite الجديد يوفر قوة معالجة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة. ذكاء اصطناعي متكامل: وحدة معالجة عصبية قوية تتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بشكل سريع وسلس.

وحدة معالجة عصبية قوية تتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بشكل سريع وسلس. +Copilot: مساعد ذكي يعمل على زيادة الإنتاجية والإبداع من خلال تقديم اقتراحات ذكية وتبسيط المهام.

مساعد ذكي يعمل على زيادة الإنتاجية والإبداع من خلال تقديم اقتراحات ذكية وتبسيط المهام. تصميم أنيق وخفيف الوزن: يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق.

يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. شاشة تعمل باللمس: يضم هذا الحاسوب شاشة من نوع (PureSight OLED) تعمل باللمس يبلغ مقاسها 14.5 بوصة، وتتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، كما توفر سطوعًا يصل إلى 1,000 شمعة في المتر المربع الواحد، وتدعم التدرج المعياري للألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأسود) sRGB لإنتاج طيف واسع من الألوان، وسلسلة الألوان الواسعة (P3) بنسبة تبلغ 100%، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد شهادة TUV Rheinland التي تثبت انخفاض مستوى انبعاث الضوء الأزرق من الشاشة لحماية العين.

نافذة الذكاء الاصطناعي المؤقتة من لينوفو في مول الإمارات:

في إطار أنشطتها عبر نافذة الذكاء الاصطناعي المؤقتة في مول الإمارات، تستضيف لينوفو سلسلة من الدورات التدريبية للمبدعين بقيادة عدد من المؤثرين ضمن مبادرتها (#كن_الصانع) (#BeTheCreator)، ومنهم: الفنان مصطفى الديسطي المتخصص في فنون الأبعاد الثلاثية والمؤثرات البصرية، والمعروف باسم (100.pixels)، وكريستل بشارة الفنانة الرقمية، وفنان المؤثرات البصرية والخاصة Ludusfilms.

وستوفر هذه الورش للمبدعين الطموحين تجربة عملية مع حواسيب Yoga المحمولة، ما يتيح للمشاركين استكشاف الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وإنجاز أعمالهم الفنية. ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال هذا الرابط، للمشاركة في هذا الحدث.

ويتيح الحدث للزوار أيضًا تصميم ذكريات العطلة الصيفية المفضلة لديهم باستخدام Microsoft Copilot، ومن ثم طباعة إبداعاتهم، والدخول في مسابقة تؤهلهم للفوز بجهاز (Lenovo YOGA 9i 2-in-1) من خلال عرض أعمالهم الفنية وتشجيع الآخرين على التصويت لهم.

We all know cats are excellent climbers, so we aren't gonna ask how she got there 😅 With Lenovo, your imagination is limitless. Watch how the cat got to the world's tallest building with Lenovo Yoga Pro! 🔮 #LenovoYogaPro #Lenovo pic.twitter.com/6X9GP0DPLJ — Lenovo Middle East (@Lenovo_ME) July 10, 2024

وتعليقًا على هذا الحدث، قال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج: “يسعدنا تقديم قوة الذكاء الاصطناعي لعملائنا في الشرق الأوسط مع إطلاق سلسلة حواسيب Lenovo Yoga. وتمثل نافذة الذكاء الاصطناعي في مول الإمارات فرصة مثيرة للمستخدمين لتعرّف تقنياتنا بطريقة تفاعلية ومفيدة مِن قرب، إذ يُعدّ ذلك تجسيدًا لالتزامنا بالابتكار والإبداع. ونتطلع في الوقت ذاته إلى إبراز قدرات أجهزتنا، ودورها في تمكين الجيل القادم من المبدعين”.

وتتوجه لينوفو بالدعوة إلى الجميع لزيارة نافذة الذكاء الاصطناعي المؤقتة في مول الإمارات بالشراكة مع (شرف دي جي)، التي تستمر حتى يوم 30 من أغسطس الجاري، وستحتوي على مجسّم رقمي تفاعلي يوفر تجربة فريدة للعملاء، حيث يمكنهم استكشاف أحدث ابتكارات لينوفو في مجال الذكاء الاصطناعي، وشراء المنتجات مع الترقيات والملحقات التقنية المجانية من لينوفو.

التوفر والأسعار:

يتوفر جهاز Lenovo Slim 7x في الإمارات بسعر يبدأ من 6,499 درهمًا. وعند شراء العملاء حاسوبًا من سلسلة (Yoga) يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وتقديم الفاتورة لمتجر (Lenovo Pop-Up Store) في مول الإمارات، سيحصلون على ماوس لاسلكي ومحرك أقراص SSD مجانًا.

وعند شراء حاسوب من سلسلة (Legion) يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، سيحصلون على حقيبة ظهر وماوس للألعاب مجانًا. وهذا العرض الحصري متاح فقط للمشتريات التي تجري خلال المدة الممتدة من 20 إلى 30 من أغسطس الجاري.