لماذا عليك تجنب شراء الساعات الذكية المنخفضة السعر؟

ينجذب الكثير من الأشخاص إلى الساعات الذكية المنخفضة السعر؛ لأنها توفر بعض المزايا الأساسية الخاصة بتتبع اللياقة البدنية وتُباع بسعر منخفض، ومع أن بعض الساعات الذكية المنخفضة السعر تكون جيدة وتلبي احتياجات بعض الفئات من المستخدمين الذين لا يتطلعون إلى استخدام المزايا المتقدمة، فإن العديد من الساعات الذكية الرخيصة تفتقر إلى المزايا المهمة كما تأتي في هيكل قليل المتانة وتوفر تجربة استخدام غير جيدة، وهذه الأسباب تجعلك تختار الساعات الذكية المرتفعة السعر بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي سنذكرها فيما يلي:

1- جودة التصنيع الرديئة:

غالبًا ما تكون جودة تصنيع الساعات الذكية الرخيصة رديئة، حيث تستخدم الشركات المصنعة لهذه الساعات مواد رديئة مثل البلاستيك الرقيق الذي يجعلها عرضة للكسر. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأحزمة غير مريحة أو تتلف بسهولة، ويمكن أن تؤدي مواد التصنيع ذات الجودة المنخفضة إلى مشكلات في الأداء وقد تتلف بسرعة بعد مرور مدة قصيرة على استخدامها.

2- أجهزة الاستشعار غير الدقيقة:

غالبًا ما تواجه الساعات الذكية الرخيصة صعوبات في تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية بسبب أجهزة الاستشعار غير الدقيقة، مما يؤدي إلى قراءات غير صحيحة للمقاييس الحيوية مثل: معدل ضربات القلب وضغط الدم.

من ناحية أخرى، قد تكون بعض المزايا المهمة غير مضمنة في الساعات الذكية المنخفضة السعر مثل مزية تتبع النوم، وقد يؤدي ضعف أداء نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في هذه الساعات إلى تتبع المسافة بنحو غير دقيق؛ مما يؤثر في كيفية تتبع الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية.

3- الوظائف المحدودة:

توفر الساعات الذكية المتطورة مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة والتطبيقات وتتكامل بسلاسة مع الهواتف الذكية، وأما الساعات الرخيصة فغالبًا توفر دعمًا محدودًا للتطبيقات وأداءً بطيئًا وصعوبة في المزامنة مع هاتفك. وقد تتضمن أيضًا شاشة غير واضحة ولا تستجيب بسهولة.

4- العمر القصير للبطارية:

يُعد العمر القصير للبطارية مشكلة شائعة أخرى في الساعات الذكية المنخفضة السعر. فقد تجد نفسك تشحن الساعة بنحو متكرر، مما يقطع روتينك اليومي، سواء كنت تتبع المؤشرات الصحية أو الأنشطة الرياضية. ويرجع سبب قِصَر عمر للبطارية غالبًا إلى عدم كفاءة المعالج.

5- مخاوف الخصوصية:

قد تتسبب الساعات الذكية الرخيصة بمخاطر متعلقة بالخصوصية. فغالبًا ما تُنتج هذه الأجهزة شركات تصنيع لا تتمتع بسمعة جيدة ولا تتعامل بنحو جيد مع البيانات. وهناك احتمال كبير لتعرض معلوماتك الشخصية، والبيانات الصحية للخطر أو سوء التعامل معها.

يمكن أن تكون الساعة الذكية جهازًا قيمًا لتتبع لياقتك البدنية وإدارة التوتر ومراقبة صحتك العامة. ويضمن الاستثمار في ساعة ذكية عالية الجودة حصولك على بيانات دقيقة ومزايا متقدمة يمكنها مساعدتك في تتبع أهدافك الصحية والأهداف المتعلقة باللياقة البدنية.

وتذكّر أن الساعة الذكية جهاز شخصي سترتديه لمدة طويلة، لذلك يجب مراعاة عدة عوامل أخرى غير السعر لضمان اختيار ساعة تلبي احتياجاتك وتوقعاتك.