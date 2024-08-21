فيفو تكشف عن iQOO Z9s و iQOO Z9s Pro

أطلقت فيفو الهواتف الذكية iQOO Z9s و iQOO Z9s Pro ضمن سلسلة iQOO Z9.

ويتميز كلا الهاتفين بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2392×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 ودعم + HDR10.

ويوفّر هاتف iQOO Z9s Pro سطوعًا قدره 4500 شمعة في المتر المربع، في حين يوفر iQOO Z9s سطوعًا قدره 1800 شمعة في المتر المربع.

وزودت فيفو هاتف iQOO Z9s Pro بمجموعة الشرائح Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 720، في حين حصل هاتف iQOO Z9s على مجموعة الشرائح Dimensity 7300 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC2.

وتوفر فيفو ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.45، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة وتسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، ووضع Super Night، و AI Erase، و AI Photo Enhance، وفتحة عدسة قدرها f/1.79، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 في iQOO Z9s Pro، التي تستبدل بعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة قدرها f/2.4 في iQOO Z9s.

ويعمل iQOO Z9s و iQOO Z9s Pro بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وتحصل على عامين من تحديثات أندرويد و 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتميز الهاتفان بتصنيفات IP64 لمقاومة الغبار والماء، ويستمدان الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا في iQOO Z9s و 80 واطًا في iQOO Z9s Pro.

وتطرح فيفو هاتف iQOO Z9s بسعر قدره 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 290 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

في حين تطرح الشركة هاتف iQOO Z9s Pro بسعر قدره 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 325 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 345 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.