شاومي تطرح حاسوبها اللوحي Redmi Pad SE عالميًا

طرحت شاومي Redmi Pad SE 8.7 و Redmi Pad SE 8.7 4G، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى الترفيه والإنتاجية أثناء التنقل.

ويتميز الجهازان اللوحيان بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 8.7 بوصات وبدقة قدرها 1340×800 بكسل مع ما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من السطوع ونسبة تباين قدرها 1500:1، مما يضمن رؤية واضحة حتى في الهواء الطلق.

وتدعم الشاشات عمق ألوان قدره 10 بت، وتعرض مليار لون، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا لتجربة مشاهدة وألعاب سلسة.

وصممت شاومي الجهازين اللوحيين ليناسبا القراءة المريحة، إذ تأتي الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 5:3 وتوفر وضعين للقراءة، الورق والكلاسيكي، وهي معتمَدة من TÜV Rheinland Low Blue Light و TÜV Rheinland Flicker Free، مع تعتيم DC لتقليل إجهاد العين.

ويتميز كلا النموذجين بخفة الوزن، إذ يبلغ سمك Redmi Pad SE 8.7 مقدار 8.8 ملم ويزن نحو 373 جرامًا، في حين يزن إصدار Redmi Pad SE 8.7 4G نحو 375 جرامًا.

وزودت شاومي الجهازين اللوحين بمعالج MediaTek Helio G85 الثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC2، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

ويستمد الجهازان الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6650 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا.

ويتميز الجهازان بكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0 وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومكبرات صوت مزدوجة مع تقنية دولبي أتموس لتحسين الصوت.

وتشتمل المزايا الإضافية مقبسًا لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم، ودعم معيار الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق Wi-Fi 5، وتقنية البلوتوث 5.3، واتصال FM،

ويعمل الجهازان بواجهة المستخدم HyperOS من شاومي المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويوفر Redmi Pad SE 8.7 4G دعمًا لشبكات الجيل الرابع 4G وفتحة اتصال مزدوجة للوصول إلى الإنترنت وتسهيل إدارة الاتصالات الشخصية وجهات الاتصال، إلى جانب تضمنه مزايا تنقل متقدمة للمستخدمين الذين يتنقلون كثيرًا.

وتطرح شاومي أيضًا حافظة Redmi Pad SE 8.7، التي توفر تصميمًا خفيف الوزن ونحيفًا مع غلاف جلدي وسوار معصم معدني لسهولة الحمل.

وتشمل الحافظة حزامًا لليد من أجل الاستخدام بيد واحدة وزوايا دعم قابلة للتعديل لتقليل التعب أثناء الاستخدام لمدة طويلة. ويوفّر تصميم الحافظة المريح والبطانة الفائقة النعومة المصنوعة من الألياف الدقيقة حمايةً إضافية.

وتطرح شاومي Redmi Pad SE 8.7 بسعر يبدأ من 155 دولارًا، في حين تطرح Redmi Pad SE 8.7 4G بسعر يبدأ من 200 دولار، كما أنها تبيع حافظة Redmi Pad SE 8.7 بسعر قدره 20 دولارًا.

