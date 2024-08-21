العاشرة تك

الحوسبة الحيوية.. هل هي الحل الأمثل لتحديات الذكاء الاصطناعي؟

21 أغسطس 2024آخر تحديث: 21 أغسطس 2024
أقل من دقيقة

في أخبار اليوم:

  • الحوسبة الحيوية.. هل هي الحل الأمثل لتحديات الذكاء الاصطناعي؟
  • جوجل تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض بتحليل الأصوات
  • كوالكوم تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف المنخفضة السعر
  • ElevenLabs تطلق تطبيق Reader لتحويل النص إلى كلام عالميًا
  • OnePlus  تَكشف عن سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds Pro 3
  •  مايكروسوفت تطلق تطبيق Teams الموحد لأنظمة ويندوز وماك
  • GoPro تسرح خمسة عشر في المئة من موظفيها
  • Red Magic تطلق حاسوبها المحمول Titan 16 Pro عالمياً
21 أغسطس 2024آخر تحديث: 21 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى