إتش بي تكشف عن حاسوب مكتبي للألعاب قابل للتخصيص

كشفت إتش بي عن أحدث معدات الألعاب من علامتها التجارية Omen قبل معرض Gamescom في مدينة كولونيا بألمانيا، وتشمل المنتجات حاسوب الألعاب Omen 35L المصمم كليًا للاعبين.

وترتقي العروض الجديدة بالتخصيص إلى المستوى القادم، مما يسمح للاعبين بضبط الجماليات والتحقق من أن أجهزة الحواسيب المكتبية جاهزة للمستقبل باستخدام مكونات Omen.

وقالت إتش بي إن 96 في المئة من اللاعبين يعطون الأولوية للأداء عند التفكير في الشراء، و 84 في المئة يبحثون عن المنتجات التي تتوافق مع أسلوبهم الشخصي، و 84 في المئة يقدّرون القدرة على ترقية أجهزتهم وتخصيصها.

ومن خلال الاستماع إلى المجتمع، قالت إتش بي إنها تقدم كل هذه المزايا الثلاثة من خلال جهاز Omen 35L الجديد الذي يوفّر جهاز حاسوب متميز للألعاب قابل للتخصيص.

ويتضمن هذا الجهاز مكونات قياسية تتيح إمكانية الترقية في المستقبل مع ضمان الأداء القوي والمرونة.

ويوفر Omen 35L أداء الذكاء الاصطناعي المتميز القادر على إدارة البرامج والرسومات المطلوبة، وذلك بفضل اختياره للمعالجات ووحدات معالجة الرسومات القوية.

ويتوفر حاسوب إتش بي بمعالج AMD Ryzen 7 8700G أو Intel Core i7-14700F، كما يمكن تجهيز Omen 35L بوحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 4090.

ويتميز OMEN Liquid بشاشة من نوع LCD أو غطاء aRGB باستخدام مضخة Asetek من الجيل السابع، مع مراوح OMEN بقياس قدره 120 ملم ووحدة الطاقة OMEN Modular بقوة قدرها 850 واطًا أو 1000 واط.

ويتميز حاسوب إتش بي بتحسينات في التصميم توفر تدفق الهواء والقدرة الحرارية، وهو مزود بمراوح ARGB كبيرة ونظام تبريد سائل.

ويحافظ هذا التصميم الحراري على برودة نظامك حتى تتمكن من اللعب بالألعاب العالية الجودة مع شهر واحد من Xbox Game Pass Ultimate.

ويتوفر جهاز OMEN 35L المزود بمعالج AMD Ryzen بسعر يبدأ من 1300 دولار، في حين يتوفر جهاز OMEN 35L المزود بمعالجات Intel Ultra بسعر يبدأ من 1370 دولارًا.