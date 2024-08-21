أوبو تكشف عن هاتفها الذكي الجديد F27 5G

طرحت أوبو هاتفها الجديد F27 5G بسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

ويأتي طرح هذا الهاتف بعد أن أصدرت الشركة في شهر يونيو من هذا العام +F27 Pro، وهو هاتف حاصل على تصنيف IP69K ومتوافق مع MIL-STD-810H، وذلك بسعر قدره 335 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت

ويدعم هاتف F27 5G معيار IP64، وهو مقاوم للغبار مع المقاومة الأساسية للماء. ويمكن للشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا العمل بأصابع مبتلة. وتتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 2100 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي هاتف أوبو الجديد على هيكل مدرع يتضمن إطارًا مصنوعًا من سبيكة عالية القوة وزجاجًا مقسى.

ويوجد ضوء حلقي يحيط بجزيرة الكاميرا الدائرية. وزودت أوبو الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وزودت أوبو الهاتف بمجموعة الشرائح Dimensity 6300 الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. ويوفر الجهاز ميزة الاتصال BeaconLink الموجودة في سلسلة Reno12.

وتستخدم ميزة الاتصال هذه تقنية البلوتوث لإنشاء اتصال صوتي محلي مشابه لاستخدام جهاز اتصال لاسلكي مع مدى فعلي قدره 200 متر.

ويوفر F27 5G استوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio، وهي ميزة تتيح لك إعادة تصور لقطاتك الشخصية إلى أنماط مختلفة تتراوح من الواقعية إلى الكارتونية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لميزة AI Eraser 2.0 إزالة الأشخاص الذين دخلوا الإطار ويمكنك إنشاء ملصقات لاستخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ميزة AI Smart Image Matting 2.0 التي تحذف الأشخاص والحيوانات الأليفة من الصور بسرعة.

وتتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي الإضافية AI Recording Summary من أجل نسخ التسجيلات الصوتية وتلخيصها، و AI Toolkit لتلخيص صفحات الويب، و Writer التي تساعدك في كتابة رسائلك، و AI Speak لتحويل النص إلى كلام عالي الجودة.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 45 واطًا.