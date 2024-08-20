Red Magic تطلق حاسوبها المحمول Titan 16 Pro عالميًا

أعلنت شركة Red Magic إطلاق حاسوبها المحمول المخصص للألعاب Titan 16 Pro في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يتوفر الحاسوب الجديد عبر الموقع الرسمي للشركة نهاية شهر أغسطس الجاري بسعر قدره 1700 دولار أمريكي، مع تخفيضات متاحة لمدة محدودة، و”ملحقات مجانية تصل قيمتها إلى 199 دولارًا”، دون أن تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل تلك الملحقات.

ويتميز الحاسوب المحمول Red Magic Titan 16 Pro بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 2560×1600 بكسل، مع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، كما تغطي الشاشة كامل النطاق اللوني DCI-P3، مع زمن استجابة قدره 3 ميلي في الثانية فقط، ودعم تقنية G-Sync لتحسين أداء الألعاب.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core i9-14900H، مع وحدة معالجة الرسوميات Nvidia RTX 4060، ويأتي بذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها تيرابايت. كما يتميز بتصميم معدني أسود بالكامل، مما يعزز جاذبية الحاسوب على صعيد الأداء والشكل الخارجي.

وتقول الشركة إن الجهاز مصنوع من الألمنيوم المُستخدم في صناعة الطائرات، ويتميز غطاء الجهاز بتصميم بسيط مع شعار الشركة المضيء بتقنية RGB، مما يضفي لمسة جمالية عصرية، ويبلغ سمك الجهاز 24 ملم، ويزن نحو 2.4 كيلوجرام.

ويتمتع جهاز RedMagic Titan 16 Pro بنظام تبريد Magic Cooling المتطوّر الذي يتضمن مروحتين قويتين، مما يضمن كفاءة عالية في التبريد حتى في حالات الأداء الكثيف.

ويأتي الجهاز مزودًا بمكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية DTS-X Ultra، وكاميرا IR بدقة قدرها FHD تدعم ميزة Windows Hello لتعرّف الوجه.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحاسوب على لوحة مفاتيح كاملة بإضاءة RGB، ويحمل بطارية سعتها 80 واطًا/ الساعة تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ.

ويتضمن الجهاز أيضًا مجموعة متنوعة من المنافذ، ومنها منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-C 3.2، ومنفذ USB-A 3.2، بالإضافة إلى منفذ إيثرنت، ومنفذ لسماعات الرأس، وفتحة لبطاقات التخزين الخارجية، مما يجعله مناسبًا لكافة الاستخدامات.