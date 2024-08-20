GoPro تعلن تسريح 15% من موظفيها

أعلنت شركة GoPro، المصنعة للكاميرات المخصصة للأنشطة الحركية، خطتها لخفض نحو 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة هيكلة كبيرة تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى فصل 139 موظفًا من الشركة على عدة مراحل خلال الربع الثالث من عام 2024 الجاري.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، نيكولاس وودمان، عبر وكالة رويترز، بأن عملية التسريح “جزء من قرارات صعبة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف”.

ونتيجةً لهذه الخطة، ستتكبد GoPro تكاليف تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار، وستتحمل مصاريف نقدية تُقدر بنحو مليوني دولار خلال الربع الثالث، وما يصل إلى 6 ملايين دولار في الربع الرابع. وأكد وودمان أن هذه الإجراءات ستساعد الشركة على العمل بطريقة أكثر ربحية في المستقبل.

وتأتي عملية التسريح وخفض الوظائف بعد أن سجلت GoPro انخفاضًا في الإيرادات بنسبة قدرها 22.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 186 مليون دولار، في حين ارتفعت النفقات التشغيلية قليلًا لتصل إلى 103 ملايين دولار.

وقد ارتفعت أسهم GoPro بنسبة قدرها 1.5% بعد إعلان خطة إعادة الهيكلة، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأن هذه التغييرات قد تساعد الشركة في العودة إلى مسار النمو.

وفي سياق آخر، أعلنت GoPro رفع دعوى على شركة صينية بسبب انتهاك حقوق براءات اختراعها المتعلقة بتقنيات الكاميرات الخاصة بها.

وقد أفادت لجنة التجارة الدولية الأمريكية بأنها ستفتح تحقيقًا في المزاعم التي قدمتها GoPro بحق شركة Arashi Vision الصينية التي تنتج كاميرات Insta360، إذ تدعي GoPro أن هذه الكاميرات وملحقاتها تنتهك براءات اختراع تشمل تقنيات SuperView والعدسة الافتراضية و HyperSmooth وغيرها.